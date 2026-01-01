ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Punite pumpicu za dojke iz električne mreže
  • Punite pumpicu za dojke iz električne mreže

AventStrujni adapter

CP0057

Punite pumpicu za dojke iz električne mreže
Ovaj adapter za napajanje omogućava vam da povežete Philips Avent električnu pumpicu za dojke na električnu mrežu. Pogledajte listu kompatibilnih uređaja.
Pogledajte sve prednosti

Kontaktirajte servis

Kompatibilni proizvodi
Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

SCF397/31

Proverite kompatibilnost ispod

Punite pumpicu za dojke iz električne mreže

  • Pumpice za dojke

  • Bela

  • Evropske zemlje

  • 2-pinski

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana