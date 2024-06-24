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Sve serije

  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame
  • Inspirisano bebama, napravljeno za mame

Philips AventElektrična pumpica za dojke

SCF397

4.8
| (390) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Inspirisano bebama, napravljeno za mame
Zakoračite u novu eru ispumpavanja sa Philips Avent električnom pumpicom za dojke. Savršen balans izvlačenja i stimulacije bradavice, inspirisan bebinim ritmom pijenja, uz mekano jastuče koje se nežno prilagođava veličini i obliku bradavice. Saznajte više ispod.
Pogledajte sve prednosti
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Brend preporučen od mama širom sveta1

Tehnologija Natural Motion za brži protok mleka*

Inspirisano bebama, napravljeno za mame

  • Dvostruka

  • Korišćenje samo sa kablom

Tehnologija Natural Motion obezbeđuje brz protok mleka*

Tehnologija Natural Motion obezbeđuje brz protok mleka*

Mleko kreće za samo jedan minut zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Sa nežnim hvatanjem i pravom dozom masaže i usisavanja, nije čudo što 97% mama kažu da je pumpica efektivna***, a 100% babica je preporučuju.

Mekano silikonsko jastuče pruža udobnost svima

Mekano silikonsko jastuče pruža udobnost svima

Bez obzira na oblik, mekano, fleksibilno silikonsko jastuče pumpice udobno naleže na dojku i bradavicu. Pogodno je za 99,98%**** dojki*** i prilagođava se za hvatanje koje je meko, ali sigurno.

Pronalaženje odgovarajuće cucle je važno

Pronalaženje odgovarajuće cucle je važno

Ako vaše novorođenče postojano ne dobija dovoljno mleka tokom sesija hranjenja ili ima komplikacije pri pijenju mleka, prebacite se na cuclu sa većim protokom. Ako se stalno javljaju problemi sa hranjenjem, obratite se lekaru.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.8

od 5

390

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
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Jovana2911

24/06/2024

Srbija

Kupite necete pogresiti

Proizvod bez konkurencije,vredi svaki dinar.Besprekorno je laka za koriscenje a ujedno i bezbolna a to je svakoj majci najbitnije!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom

Tijanicaaa

30/04/2021

Srbija

Deo promocije

Najbolja pumicica za izmlazavanje

Svim mamama koje zele da dojenje bude kvalitetno i bezbedno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

Joyo28

30/04/2021

Srbija

Deo promocije

Brzo I efikasno

Svim mamama na pocetku kada se uspostavlja laktacija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi

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  1. Na osnovu online ankete o zadovoljstvu, sprovedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majki i dece 

  1. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018).

  2. Za 1K-SE: 70% učesnica je doživelo refleks za ispumpavanje mleka u roku od 60 sekundi. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.).

  3. Na osnovu rezultata kliničke studije proizvoda sa 20 učesnica (Holandija, 2019), prosečni rezultat za jednostruku i dvostruku električnu pumpicu za dojke; 95% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (jednostruka električna); 100% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (dvostruka električna).

  4. Izvori: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnica belkinja, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnica, Australija). cipants (Holandija, 2019)

  5. Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011.