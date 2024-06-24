Za 1K-SE: 70% učesnica je doživelo refleks za ispumpavanje mleka u roku od 60 sekundi. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.).