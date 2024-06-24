2 godine garancije
Dvostruka
Korišćenje samo sa kablom
Mleko kreće za samo jedan minut zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Sa nežnim hvatanjem i pravom dozom masaže i usisavanja, nije čudo što 97% mama kažu da je pumpica efektivna***, a 100% babica je preporučuju.
Bez obzira na oblik, mekano, fleksibilno silikonsko jastuče pumpice udobno naleže na dojku i bradavicu. Pogodno je za 99,98%**** dojki*** i prilagođava se za hvatanje koje je meko, ali sigurno.
Ako vaše novorođenče postojano ne dobija dovoljno mleka tokom sesija hranjenja ili ima komplikacije pri pijenju mleka, prebacite se na cuclu sa većim protokom. Ako se stalno javljaju problemi sa hranjenjem, obratite se lekaru.
Obustavljeno
Razumite recenzije proizvoda
4.8
od 5
390
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Jovana2911
24/06/2024
Srbija
Kupite necete pogresiti
Proizvod bez konkurencije,vredi svaki dinar.Besprekorno je laka za koriscenje a ujedno i bezbolna a to je svakoj majci najbitnije!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD395/21 Komplet za dojenje sa jednostrukom el. izmlazalicom
Tijanicaaa
30/04/2021
Srbija
Deo promocije
Najbolja pumicica za izmlazavanje
Svim mamama koje zele da dojenje bude kvalitetno i bezbedno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Joyo28
30/04/2021
Srbija
Deo promocije
Brzo I efikasno
Svim mamama na pocetku kada se uspostavlja laktacija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF395/11 Električna pumpica za grudi
Na osnovu online ankete o zadovoljstvu, sprovedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majki i dece
Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018).
Za 1K-SE: 70% učesnica je doživelo refleks za ispumpavanje mleka u roku od 60 sekundi. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.).
Na osnovu rezultata kliničke studije proizvoda sa 20 učesnica (Holandija, 2019), prosečni rezultat za jednostruku i dvostruku električnu pumpicu za dojke; 95% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (jednostruka električna); 100% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (dvostruka električna).
Izvori: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnica belkinja, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnica, Australija). cipants (Holandija, 2019)
Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011.