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  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
  • Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice

Obustavljeno

Philips AventNiplette™

SCF152/02

4
| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice
Niplette™ olakšava dojenje mamama sa ravnim ili uvučenim bradavicama. Ovaj jedinstveni, revolucionarni instrument predstavlja lako, nehirurško i dugotrajno rešenje. Za nekoliko nedelja neprekidnog nošenja bradavica će stajati isturena.
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Klinički dokazani rezultati*

Jednostavno i delotvorno rešenje za uvučene bradavice

  • Nehirurški pristup

  • Za ravne ili uvučene bradavice

  • 2 Niplette i 2 jastučića za dojke

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™

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  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), Niplette: instrument za nehiruršku korekciju uvučenih bradavica, Britanski žurnal plastične hirurgije (1994.) broj 47, stranice 46–49

  2. Ovaj odeljak sadrži mišljenja korisnika o proizvodu. Kompanija Philips nema uticaj na sadržaj koji unose korisnici u ovom odeljku, pa se tehničke informacije i/ili saveti za korišćenje proizvoda izneti u njemu ne smatraju zvaničnim Philips informacijama.