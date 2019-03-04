2 godine garancije
Obustavljeno
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF297/05
SCF302/13
SCF300/12
SCF300/13
SCF300/20
SCF302/01
SCF304/60
Nehirurški pristup
Za ravne ili uvučene bradavice
2 Niplette i 2 jastučića za dojke
4.0
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Pája21
04/03/2019
Česká republika
Deo promocije
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™
Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
Deo promocije
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
Deo promocije
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF152/01 Niplette™
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), Niplette: instrument za nehiruršku korekciju uvučenih bradavica, Britanski žurnal plastične hirurgije (1994.) broj 47, stranice 46–49
Ovaj odeljak sadrži mišljenja korisnika o proizvodu. Kompanija Philips nema uticaj na sadržaj koji unose korisnici u ovom odeljku, pa se tehničke informacije i/ili saveti za korišćenje proizvoda izneti u njemu ne smatraju zvaničnim Philips informacijama.