2 godine garancije
SCF297/05
Sterilizacija u pokretu
Ubija 99,9% štetnih mikroorganizama
Jednostavno korišćenje
5 kesa za 100 ciklusa
Svaka višekratna kesa za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj rerni može da se koristi za sterilisanje flašica, pumpica za dojke i drugih proizvoda za bebe za samo 90 sekundi*
Svaka kesa za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj rerni dokazano ubija 99,9%** mikroorganizama i bakterija.
Svaka kesa ima svoje polje za potvrdu. Označavanjem polja za potvrdu možete lako i brzo da pratite koliko puta ste koristili svaku kesu.
Komentari
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
U mikrotalasnoj rerni snage >1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes i Escherichia coli. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.