Sterilizacija u pokretu

Philips Avent vrećice za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj pećnici predstavljaju brz, lak i efikasan način da se postarate da uvek imate sterilne flašice i proizvode za bebu gde god da se nalazite. Flašice mogu da se sterilišu u vrećici u mikrotalasnoj pećnici za samo 90 sekundi.