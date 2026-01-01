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  • Sterilizacija u pokretu

Philips AventKese za sterilizaciju u mikrotalasnoj rerni

SCF297/05

Sterilizacija u pokretu
Philips Avent vrećice za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj pećnici predstavljaju brz, lak i efikasan način da se postarate da uvek imate sterilne flašice i proizvode za bebu gde god da se nalazite. Flašice mogu da se sterilišu u vrećici u mikrotalasnoj pećnici za samo 90 sekundi.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Laka i brza sterilizacija bilo gde i bilo kada

Sterilizacija u pokretu

  • Sterilizacija u pokretu

  • Ubija 99,9% štetnih mikroorganizama

  • Jednostavno korišćenje

  • 5 kesa za 100 ciklusa

Sterilizacija na pari u mikrotalasnoj rerni za samo 90 sekundi

Sterilizacija na pari u mikrotalasnoj rerni za samo 90 sekundi

Svaka višekratna kesa za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj rerni može da se koristi za sterilisanje flašica, pumpica za dojke i drugih proizvoda za bebe za samo 90 sekundi*

Ubija 99,9%** mikroorganizama

Ubija 99,9%** mikroorganizama

Svaka kesa za sterilizaciju na pari u mikrotalasnoj rerni dokazano ubija 99,9%** mikroorganizama i bakterija.

Lista sa poljima za potvrdu korišćene kese

Lista sa poljima za potvrdu korišćene kese

Svaka kesa ima svoje polje za potvrdu. Označavanjem polja za potvrdu možete lako i brzo da pratite koliko puta ste koristili svaku kesu.

Tehničke specifikacije

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. U mikrotalasnoj rerni snage >1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes i Escherichia coli. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.