2 godine garancije
Tehnologija Natural Motion
Udobno silikonsko jastuče
8 + 16 postavki
Mleko kreće za samo jedan minut zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Sa nežnim hvatanjem i pravom dozom masaže i usisavanja, nije čudo što 97% mama kažu da je pumpica efektivna***, a 100% babica je preporučuju.
Bez obzira na oblik, mekano, fleksibilno silikonsko jastuče pumpice udobno naleže na dojku i bradavicu. Pogodno je za 99,98%**** dojki*** i prilagođava se za hvatanje koje je meko, ali sigurno.
Ako vaše novorođenče postojano ne dobija dovoljno mleka tokom sesija hranjenja ili ima komplikacije pri pijenju mleka, prebacite se na cuclu sa većim protokom. Ako se stalno javljaju problemi sa hranjenjem, obratite se lekaru.
Obustavljeno
Razumite recenzije proizvoda
4.8
od 5
216
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
tamaradj
16/05/2023
Srbija
Spas u prvim danima
Najbolji saveznik u dojenju. Vredi svaki dinar. Mame su u pocetku slabe da bi koristile rucnu pumpicu, elektricna je idealno resenje jer cete mnogo vise mleka skupiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Mirnic
30/11/2021
Srbija
Topla preporuka
Ovakva pumpica je nešto šta svaka trudnica mora da ima kod sebe nakon poroda ako želi da si olakša prve dane i sate dojenja. Prosto me spasila!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Aleksandra77
30/11/2021
Srbija
Deo promocije
Električna pumpica : Odličan proizvod!
Oduševljena sam ovim proizvodom i preporučila bih ga svima, veoma praktičan za upotrebu, uputstva su detaljna, mogu bez brige da uradim sve što mi treba i ostavi mleko u kesama za skladištenje. Odličan proizvod!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi
Na osnovu online ankete o zadovoljstvu, sprovedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majki i dece
Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018).
Za 1K-SE: 70% učesnica je doživelo refleks za ispumpavanje mleka u roku od 60 sekundi. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.).
Na osnovu rezultata kliničke studije proizvoda sa 20 učesnica (Holandija, 2019), prosečni rezultat za jednostruku i dvostruku električnu pumpicu za dojke; 95% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (jednostruka električna); 100% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (dvostruka električna).
Izvori: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnica belkinja, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnica, Australija).
Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011.