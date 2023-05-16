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Philips AventJednostruka, električna, dopunjiva

SCF396

4.8
| (216) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Kompletna pumpica
Zakoračite u novu eru ispumpavanja sa Philips Avent električnom pumpicom za dojke. Savršen balans izvlačenja i stimulacije bradavice, inspirisan bebinim ritmom pijenja, uz mekano jastuče koje se nežno prilagođava veličini i obliku bradavice. Saznajte više ispod.
Pogledajte sve prednosti
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Brend preporučen od mama širom sveta1

Brza i udobna, mame je obožavaju

Kompletna pumpica

  • Tehnologija Natural Motion

  • Udobno silikonsko jastuče

  • 8 + 16 postavki

Tehnologija Natural Motion obezbeđuje brz protok mleka*

Mleko kreće za samo jedan minut zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Sa nežnim hvatanjem i pravom dozom masaže i usisavanja, nije čudo što 97% mama kažu da je pumpica efektivna***, a 100% babica je preporučuju.

Mekano silikonsko jastuče pruža udobnost svima

Bez obzira na oblik, mekano, fleksibilno silikonsko jastuče pumpice udobno naleže na dojku i bradavicu. Pogodno je za 99,98%**** dojki*** i prilagođava se za hvatanje koje je meko, ali sigurno.

Pronalaženje odgovarajuće cucle je važno

Pronalaženje odgovarajuće cucle je važno

Ako vaše novorođenče postojano ne dobija dovoljno mleka tokom sesija hranjenja ili ima komplikacije pri pijenju mleka, prebacite se na cuclu sa većim protokom. Ako se stalno javljaju problemi sa hranjenjem, obratite se lekaru.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.8

od 5

216

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

5
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tamaradj

16/05/2023

Srbija

Spas u prvim danima

Najbolji saveznik u dojenju. Vredi svaki dinar. Mame su u pocetku slabe da bi koristile rucnu pumpicu, elektricna je idealno resenje jer cete mnogo vise mleka skupiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Mirnic

30/11/2021

Srbija

Topla preporuka

Ovakva pumpica je nešto šta svaka trudnica mora da ima kod sebe nakon poroda ako želi da si olakša prve dane i sate dojenja. Prosto me spasila!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Aleksandra77

30/11/2021

Srbija

Deo promocije

Električna pumpica : Odličan proizvod!

Oduševljena sam ovim proizvodom i preporučila bih ga svima, veoma praktičan za upotrebu, uputstva su detaljna, mogu bez brige da uradim sve što mi treba i ostavi mleko u kesama za skladištenje. Odličan proizvod!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF396/11 Električna pumpica za grudi

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu online ankete o zadovoljstvu, sprovedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majki i dece 

  1. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018).

  2. Za 1K-SE: 70% učesnica je doživelo refleks za ispumpavanje mleka u roku od 60 sekundi. Na osnovu vremena do početka protoka mleka (vreme do refleksa za ispumpavanje mleka – MER) iz kliničke studije sa 20 učesnika (Holandija, 2019.), u poređenju sa vremenom do početka protoka mleka za prethodnu Philips tehnologiju pumpice iz studije izvodljivosti sa 9 učesnika (Holandija, 2018.).

  3. Na osnovu rezultata kliničke studije proizvoda sa 20 učesnica (Holandija, 2019), prosečni rezultat za jednostruku i dvostruku električnu pumpicu za dojke; 95% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (jednostruka električna); 100% učesnica se slaže da su naše pumpice za dojke efikasne (dvostruka električna).

  4. Izvori: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnica belkinja, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnica, Australija).

  5. Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011.