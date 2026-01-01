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  • Omogućava prebacivanje majčinog mleka iz pumpice u flašicu
  • Omogućava prebacivanje majčinog mleka iz pumpice u flašicu

AventVentil pumpice za dojke

CP9287

Omogućava prebacivanje majčinog mleka iz pumpice u flašicu
Ovaj ventil održava vakuum koji je potreban pumpici za dojke kako bi majčino mleko prešlo iz pumpice u flašicu. Održavajte ventil u odličnom stanju kako bi pumpica pravilno funkcionisala.
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Kompatibilni proizvodi
Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/16

Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

SCF395/31

Jednostruka, električna, dopunjiva

Jednostruka, električna, dopunjiva

SCF396/31

Električna pumpica za dojke

Električna pumpica za dojke

SCF397/31

Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/10

Proverite kompatibilnost ispod

Omogućava prebacivanje majčinog mleka iz pumpice u flašicu

  • Pumpice za dojke

  • Bela

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
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