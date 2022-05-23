2 godine garancije
Lako izmlazanje i hranjenje
Standardni komplet
Inovativi silikonski jastučić, inspirisan bebinim ritmom sisanja, stimuliše bradavicu radi brzog podsticanja pokretanja protoka mleka. Za prijatno i efektivno izmlazanje.
Jedna veličina odgovara svima. Zbog toga što smo svi različitog oblika i veličine, silikonsko jastuče se nežno savija i prilagođava vašoj jedinstvenoj anatomiji. Odgovara 99,98% veličina bradavica* (do 30 mm).
Ako vaše novorođenče postojano ne dobija dovoljno mleka tokom sesija hranjenja ili ima komplikacije pri pijenju mleka, prebacite se na cuclu sa većim protokom. Ako se stalno javljaju problemi sa hranjenjem, obratite se lekaru.
4.9
od 5
328
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Ketuša
23/05/2022
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod je bio glavna podrška dojenju
Kupila sam ga na preporuku pre porođaja jer sam odlučila da dojim i na časovima koje sam pohađala pre porođaja žene su mi preporučile. Ispostavilo se da je to "must have " proizvod koji je od velike pomoći posebno prvorotkama koje ne znaju još uvek kako funkcioniše proizvodnja mleka pa često moraju da se izmazaju. Lak je za upotrebu i za održavanje, i čuvam ga za sledeću trudnoću. Ergonomsko rešenje čini da se ruka ne umara previše, sastavljanje i rastavljanje je lako. Sve pohvale.
Prednosti
Preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke
Maki 20
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Uz philips pumpicu je sve lakše
Toplo preporučujem svim majkama sa bebama ovu pumpicu. Posebno ću naglasiti majkama prvorotkama, jer je lakše uz ovu spravu. Grudi su vam oporavljene za 5.minuta. Zato uživajte u ovom proizvodu.
Prednosti
Da svakoj prijateljici.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke
Magda996
22/05/2022
Srbija
Deo promocije
Ručna pumpica
Pumpica je vredna najveće moguće ocene. Prezadovoljna sam sa njom i često je koristim, s njom je mnogo lakše funkcionisati i veoma je praktična. Preporučujem je svim budućim i novonastalim mama, neće pogrešiti ako izaberu baš ovu pumpicu.
Prednosti
Za!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke
Izvori: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnika, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnika (belci), SAD); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnika, Australija).
Pumpica za dojke bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011