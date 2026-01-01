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  • Stvara vakuum potreban za ispumpavanje
  • Stvara vakuum potreban za ispumpavanje

AventMembrana električne pumpice za dojke

CP1223

Stvara vakuum potreban za ispumpavanje
Silikonska dijafragma stvara vakuum potreban za ispumpavanje majčinog mleka. Za upotrebu sa električnim pumpicama za dojke.
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Kompatibilni proizvodi
Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/16

Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/10

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Stvara vakuum potreban za ispumpavanje

  • Pumpice za dojke

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Tehničke specifikacije

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana