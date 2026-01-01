Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Za majku i dete
Sve serije
Avent Membrana električne pumpice za dojke
CP1223
Kontaktirajte servis
Gde se nalazi broj modela?
SCF430/16
SCF430/10
Pumpice za dojke
Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.
Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku! Šta ovo znači?