2 godine garancije
Obustavljeno
Prenosni komplet
Vakuum za nežno ispumpavanje oponaša bebino sisanje radi dobijanja postojanog protoka mleka koji zahteva manje ispumpavanja.
Ispumpavanje omogućava dostupnost majčinog mleka, čak i kada vi ne možete da budete tu
Patentirani jastučići za masažu na Philips Avent pumpici za grudi skupljaju se i šire, čime oponašaju bebino sisanje i podstiču brzu, prirodnu laktaciju.
Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Elektromos mellszívó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Elektromos mellszívó