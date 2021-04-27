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  • Dizajnirana je za udobnost
  • Dizajnirana je za udobnost

Obustavljeno

Philips AventJednostruka električna pumpica za grudi

SCF302/13

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirana je za udobnost
Jedinstvena Philips Avent Out & About električna pumpica za grudi bez bisfenola A napravljena je tako da ima elektronsku memoriju koja vam pruža kontrolu time što uči i oponaša vaš stil ispumpavanja.
Pogledajte sve prednosti

Električna pumpica za grudi inspirisana prirodom

Dizajnirana je za udobnost

  • Prenosni komplet

Nežni vakuum oponaša bebino sisanje, za postojan protok mleka

Vakuum za nežno ispumpavanje oponaša bebino sisanje radi dobijanja postojanog protoka mleka koji zahteva manje ispumpavanja.

Više mleka, prirodno

Više mleka, prirodno

Ispumpavanje omogućava dostupnost majčinog mleka, čak i kada vi ne možete da budete tu

Mekani jastučići za masažu podstiču prirodnu laktaciju, poput bebe

Mekani jastučići za masažu podstiču prirodnu laktaciju, poput bebe

Patentirani jastučići za masažu na Philips Avent pumpici za grudi skupljaju se i šire, čime oponašaju bebino sisanje i podstiču brzu, prirodnu laktaciju.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/04/2021

Srbija

Srbija

Nesto sto svakoj novoj mami treba

Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus.

Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Elektromos mellszívó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF302/01 Elektromos mellszívó

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