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  • Brzo ispumpavajte više.
  • Brzo ispumpavajte više.
  • Brzo ispumpavajte više.
  • Brzo ispumpavajte više.

Obustavljeno

Philips AventRučna pumpica za grudi

SCF300/20

4.4
| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Brzo ispumpavajte više.
Jedinstvena Philips Avent ručna pumpica za grudi SCF300/20 bez bisfenola A garantuje poboljšanu efikasnost pošto je klinički dokazano da ispumpava više mleka od bolničke električne pumpice*.
Pogledajte sve prednosti

Pumpica za grudi inspirisana prirodom

Brzo ispumpavajte više.

  • Uključuje flašicu od 4 oz

Nežni vakuum oponaša bebino sisanje, za postojan protok mleka

Vakuum za nežno ispumpavanje oponaša bebino sisanje radi dobijanja postojanog protoka mleka koji zahteva manje ispumpavanja.

Mekani jastučići za masažu podstiču prirodnu laktaciju, poput bebe

Mekani jastučići za masažu podstiču prirodnu laktaciju, poput bebe

Patentirani jastučići za masažu na Philips Avent pumpici za grudi skupljaju se i šire, čime oponašaju bebino sisanje i podstiču brzu, prirodnu laktaciju.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

17/08/2019

България

България

Страхотна е

Имам помпата от 8 години, когато се роди голямата ми дъщеря, а сега я използвам и с малката! Страхотна е! Препоръчвам я, покупката си заслужава всеки лев

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

28/06/2017

България

България

Verifikovani kupac

Много удобна и лесна за употреба!

Много удобен артикул, лесно преносим и сглобяем, който върши отлична работа в помощ на новородено бебе.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма

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Odricanje od odgovornosti

  1. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011

  2. Klinički je dokazano da brže ispumpava mleko tokom perioda od 20 minuta u odnosu na bolničku pumpicu za obe dojke, kada se koristi za sekvencijalno ispumpavanje kod majki sa prevremeno rođenim bebama.