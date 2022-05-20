2 godine garancije
Obustavljeno
Uključuje flašicu od 4 oz
Vakuum za nežno ispumpavanje oponaša bebino sisanje radi dobijanja postojanog protoka mleka koji zahteva manje ispumpavanja.
Patentirani jastučići za masažu na Philips Avent pumpici za grudi skupljaju se i šire, čime oponašaju bebino sisanje i podstiču brzu, prirodnu laktaciju.
Obustavljeno
4.4
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Dobi
17/08/2019
България
Страхотна е
Имам помпата от 8 години, когато се роди голямата ми дъщеря, а сега я използвам и с малката! Страхотна е! Препоръчвам я, покупката си заслужава всеки лев
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Sami81
28/06/2017
България
Verifikovani kupac
Много удобна и лесна за употреба!
Много удобен артикул, лесно преносим и сглобяем, който върши отлична работа в помощ на новородено бебе.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF300/20 Ръчна помпа за кърма
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011
Klinički je dokazano da brže ispumpava mleko tokom perioda od 20 minuta u odnosu na bolničku pumpicu za obe dojke, kada se koristi za sekvencijalno ispumpavanje kod majki sa prevremeno rođenim bebama.