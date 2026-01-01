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  • Oslobađa paru dok pripremate hranu
  • Oslobađa paru dok pripremate hranu

AventVentil aparata za pripremu hrane

CP9169

Oslobađa paru dok pripremate hranu
Ovaj zamenski ventil se postavlja sa unutrašnje strane poklopca aparata za pripremu hrane za bebe na pari i blendera radi oslobađanja pare dok pripremate hranu za mališana.
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Oslobađa paru dok pripremate hranu

  • Aparat za pripremu hrane za bebe

  • Bela

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana