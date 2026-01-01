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  • Secka i blenduje sastojke
  • Secka i blenduje sastojke

AventJedinica sa sečivima

CRP398

Secka i blenduje sastojke
Ova jedinica sa sečivima predstavlja deo Philips Avent 2-u-1 aparata za pripremu zdrave hrane za bebe i seče sastojke na male komade. Lako se uklanja i čisti.
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Secka i blenduje sastojke

  • Aparat za pripremu hrane za bebe

  • Zelena

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Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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