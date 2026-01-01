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  • Za pripremanje sveže hrane za bebe
  • Za pripremanje sveže hrane za bebe

AventPosuda aparata za pripremu hrane

CRP587

Za pripremanje sveže hrane za bebe
Posuda aparata za pravljenje hrane prima sve sastojke za blendovanje ili kuvanje na pari pomoću Philips Avent 2-u-1 aparata za kuvanje na pari/blendera.
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Za pripremanje sveže hrane za bebe

  • Aparat za pripremu hrane za bebe

  • Plastično

  • Prozirno

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana