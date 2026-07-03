2 godine garancije
Snažan protok vazduha do 2000 m³/h
Tiho hlađenje na 35 dB(A) (1)
3 brzine za personalizovanu udobnost
Automatska rotacija i naginjanje
Prečnik glave 35 cm
Sa kapacitetom hlađenja do 2000 m³/h i 5 lopatica, ovaj ventilator pruža intenzivan protok vazduha koji eliminiše ustajali vazduh, ispunjavajući vaš prostor osvežavajućim vazduhom za celodnevnu udobnost.
Radeći na diskretnih 35 dB(A) (1) – uporedivo sa tihom spavaćom sobom noću – ovaj ventilator pruža snažno hlađenje dok održava mirno, neometano okruženje, savršeno za spavanje, rad ili čitanje.
Doživite osvežavajući protok vazduha koji doseže i do 30 m, obezbeđujući prijatan povetarac u celoj prostoriji. Bez obzira da li ste blizu ili daleko, uživajte u doslednom hlađenju gde god da se nalazite.
Razumite recenzije proizvoda
5.0
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
cloudi1995
03/07/2026
Polska
Deo promocije
Bardzo cichy wentylator!
Jestem bardzo zadowolona z tego wentylatora. Przede wszystkim pracuje naprawdę cicho, co było dla mnie bardzo ważne. Używam go podczas pracy przy biurku i nie rozprasza mnie hałas. Dodatkowo ma nowoczesny design, który świetnie pasuje do wnętrza. Trzy poziomy nawiewu oraz możliwość regulacji kierunku sprawiają, że bez problemu można dopasować go do swoich potrzeb.
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-27
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-27
Margon851
02/07/2026
Polska
Deo promocije
Skuteczne chłodzenie w pełnej ciszy – strzał w 10
Wentylator Philips CX1030, który testowałam całkowicie zaskoczył mnie swoją niesamowicie cichą pracą. Używam go głównie podczas pracy przy komputerze oraz wieczorami i muszę przyznać, że jego cichy szum w ogóle nie przeszkadza. Co ciekawe, urządzenie działa tak dyskretnie, że nawet mój kot zupełnie się go nie boi i potrafi smacznie spać tuż obok. Mimo tej delikatności dla uszu, siła nawiewu jest naprawdę mocna i momentalnie przynosi ulgę w upalne dni. Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego obracania oraz fakt, że konstrukcja stoi niezwykle stabilnie na biurku. Dodatkowym plusem jest nowoczesny i schludny wygląd.
Prednosti
Cichy
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-28
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-28
Edyta Luks
02/07/2026
Polska
Deo promocije
Przespana noc
Wentylator Philips dosłownie ratuje moje dziecko. Pokój na poddaszu i aktualne upały, skutecznie odbierały mu energię. Wentylator okazał się strzałem w dziesiątkę. Łatwy w użytkowaniu nawet dla dziecka. Montaż prostszy być nie mógł a siła z jaką bierze powietrze zaskoczyła nawet mnie. Dziękuję Philips. To był dobry wybór 🙂
Prednosti
Już na pierwszym programie daje ulgę
Mane
Beak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-24
(1) Nivo zvuka pri najmanjoj brzini.