Testowanie wentylatora Philips CX1030 przypadło na bardzo gorący okres, więc miałam okazję sprawdzić go w warunkach, w których naprawdę był potrzebny. Już po pierwszym użyciu doceniłam jego prostotę i wygodę użytkowania. Wentylator jest stabilny, działa cicho i nie zakłóca odpoczynku, nawet gdy pracuje wieczorem. Nawiew można łatwo dopasować do swoich potrzeb, co jest dużym plusem przy zmiennej temperaturze w ciągu dnia. Podoba mi się również jego minimalistyczny wygląd – nie zajmuje dużo miejsca i dobrze prezentuje się w pomieszczeniu. Jestem zadowolona z tego urządzenia, bo spełnia swoją najważniejszą funkcję i pomaga przetrwać upalne dni.