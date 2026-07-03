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Sve serije

  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
  • Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.

Philips stoni ventilator serije 1000Stoni ventilatori

CX1030/01

5
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
Doživite snažno i tiho hlađenje sa 3 brzine i glatkom rotacijom za personalizovanu udobnost. Izrađen od kvalitetnih materijala sa elegantnim, modernim dizajnom, ovaj stoni ventilator nudi dugotrajnost i stilske performanse—savršen za svaki prostor.
Pogledajte sve prednosti

Snažno hlađenje i tihi rad za pravu udobnost.

Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.

  • Snažan protok vazduha do 2000 m³/h

  • Tiho hlađenje na 35 dB(A) (1)

  • 3 brzine za personalizovanu udobnost

  • Automatska rotacija i naginjanje

  • Prečnik glave 35 cm

Snažan protok vazduha za trenutno olakšanje

Snažan protok vazduha za trenutno olakšanje

Sa kapacitetom hlađenja do 2000 m³/h i 5 lopatica, ovaj ventilator pruža intenzivan protok vazduha koji eliminiše ustajali vazduh, ispunjavajući vaš prostor osvežavajućim vazduhom za celodnevnu udobnost.

Tiho hlađenje za neometan odmor

Tiho hlađenje za neometan odmor

Radeći na diskretnih 35 dB(A) (1) – uporedivo sa tihom spavaćom sobom noću – ovaj ventilator pruža snažno hlađenje dok održava mirno, neometano okruženje, savršeno za spavanje, rad ili čitanje.

Povetarac dugog dometa za maksimalno hlađenje

Povetarac dugog dometa za maksimalno hlađenje

Doživite osvežavajući protok vazduha koji doseže i do 30 m, obezbeđujući prijatan povetarac u celoj prostoriji. Bez obzira da li ste blizu ili daleko, uživajte u doslednom hlađenju gde god da se nalazite.

Tehničke specifikacije

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Komentari

Razumite recenzije proizvoda

5.0

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

cloudi1995

03/07/2026

Polska

Deo promocije

Bardzo cichy wentylator!

Jestem bardzo zadowolona z tego wentylatora. Przede wszystkim pracuje naprawdę cicho, co było dla mnie bardzo ważne. Używam go podczas pracy przy biurku i nie rozprasza mnie hałas. Dodatkowo ma nowoczesny design, który świetnie pasuje do wnętrza. Trzy poziomy nawiewu oraz możliwość regulacji kierunku sprawiają, że bez problemu można dopasować go do swoich potrzeb.

Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-27

Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-27

Margon851

02/07/2026

Polska

Deo promocije

Skuteczne chłodzenie w pełnej ciszy – strzał w 10

Wentylator Philips CX1030, który testowałam całkowicie zaskoczył mnie swoją niesamowicie cichą pracą. Używam go głównie podczas pracy przy komputerze oraz wieczorami i muszę przyznać, że jego cichy szum w ogóle nie przeszkadza. Co ciekawe, urządzenie działa tak dyskretnie, że nawet mój kot zupełnie się go nie boi i potrafi smacznie spać tuż obok. Mimo tej delikatności dla uszu, siła nawiewu jest naprawdę mocna i momentalnie przynosi ulgę w upalne dni. Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego obracania oraz fakt, że konstrukcja stoi niezwykle stabilnie na biurku. Dodatkowym plusem jest nowoczesny i schludny wygląd.

Prednosti

Cichy

Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-28

Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-28

Edyta Luks

02/07/2026

Polska

Deo promocije

Przespana noc

Wentylator Philips dosłownie ratuje moje dziecko. Pokój na poddaszu i aktualne upały, skutecznie odbierały mu energię. Wentylator okazał się strzałem w dziesiątkę. Łatwy w użytkowaniu nawet dla dziecka. Montaż prostszy być nie mógł a siła z jaką bierze powietrze zaskoczyła nawet mnie. Dziękuję Philips. To był dobry wybór 🙂

Prednosti

Już na pierwszym programie daje ulgę

Mane

Beak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-24

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