2 godine garancije
DST1030/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Grejna ploča sa teflonskim slojem
Promenljiva postavka pare
Dodatna količina pare do 90 g
Ubija 99,99% bakterija**
Funkcija za čišćenje kamenca
Eco režim za smanjenje potrošnje energije radi uštede i održivosti.
Kontrola povišene temperature i promenljive postavke za paru se koriste lako i precizno. Uvek ćete imati odgovarajuću temperaturu i paru za vaš komad odeće.
Uklanjanje kamenca produžava radni vek vaše pegle
Komentari
u poređenju sa uređajem Philips Featherlight Plus
Ispitano na E. Coli, S. Aureus i C. Albicans u spoljnim uslovima na pamučnoj tkanini, nakon 10 sekundi primene pare.