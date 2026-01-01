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Serija 1000Pegla na paru

DST1030/20

Brzo i praktično
Serija 1000 olakšava i ubrzava peglanje, uz grejnu ploču koja se ne lepi i sa promenljivim postavkama za paru radi efektnog uklanjanja nabora na svim tkaninama. Veliki rezervoar za vodu omogućava da tretirate više odeće uz manje dopunjavanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Manje dopunjavanja vodom*

Brzo i praktično

  • Grejna ploča sa teflonskim slojem

  • Promenljiva postavka pare

  • Dodatna količina pare do 90 g

  • Ubija 99,99% bakterija**

  • Funkcija za čišćenje kamenca

Eco režim za smanjenje potrošnje energije

Eco režim za smanjenje potrošnje energije

Eco režim za smanjenje potrošnje energije radi uštede i održivosti.

Laka kontrola temperature

Laka kontrola temperature

Kontrola povišene temperature i promenljive postavke za paru se koriste lako i precizno. Uvek ćete imati odgovarajuću temperaturu i paru za vaš komad odeće.

Rešenje za uklanjanje kamenca

Rešenje za uklanjanje kamenca

Uklanjanje kamenca produžava radni vek vaše pegle

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. u poređenju sa uređajem Philips Featherlight Plus

  2. Ispitano na E. Coli, S. Aureus i C. Albicans u spoljnim uslovima na pamučnoj tkanini, nakon 10 sekundi primene pare.