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Sve serije

  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor

Obustavljeno

Serija 3000Pegla na paru

DST3030/70

3.6
| (5) Komentari
Snažna para koja savladava svaki nabor
Naša pegla na paru serije 3000 olakšava peglanje uz snažnu dodatnu količinu pare koja savladava nezgodne nabore. Keramička grejna ploča garantuje glatko pomeranje, dok rezervoar za vodu od 300 ml ima dovoljan kapacitet da manje količine garderobe možete da ispeglate bez dopunjavanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Dodatna količina pare do 180 g

Snažna para koja savladava svaki nabor

  • Snaga od 2400 W

  • Neprekidan mlaz pare od 40 g/min

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • Keramička

Dodatna količina pare do 180 grama za dodatnu snagu

Dodatna količina pare do 180 grama za dodatnu snagu

Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min za postojano uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min za postojano uklanjanje nabora

Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.

2400 W za brzo zagrevanje

2400 W za brzo zagrevanje

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.6

od 5

5

Komentari

2

04/12/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Чудова праска

Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Лучший выбор!

Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

01/10/2023

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Philips

Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

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