2 godine garancije
Obustavljeno
DST3030/70
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2400 W
Neprekidan mlaz pare od 40 g/min
Dodatna količina pare od 180 g
Keramička
Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
3.6
od 5
5
Komentari
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Verifikovani kupac
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička