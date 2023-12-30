2 godine garancije
Obustavljeno
DST3031/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2400 W
Neprekidan mlaz pare od 40 g/min
Dodatna količina pare od 180 g
Keramička
Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
1.5
od 5
2
Komentari
Cypr
30/12/2023
Česká republika
Nepříjemný zvuk
Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .
Prednosti
Je výhodou to, že je funkční??
Mane
při napařování vydává nepříjemný zvuk.
Ova recenzija je napisana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Ova recenzija je napisana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Nivi76
25/07/2023
Hrvatska
LOŠA PEGLA
Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !
Mane
Loše stopalo pegle
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo