ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor

Obustavljeno

Serija 3000Pegla na paru

DST3031/20

1.5
| (2) Komentari
Snažna para koja savladava svaki nabor
Naša pegla na paru serije 3000 olakšava peglanje uz snažnu dodatnu količinu pare koja savladava nezgodne nabore. Keramička grejna ploča garantuje glatko pomeranje, dok rezervoar za vodu od 300 ml ima dovoljan kapacitet da manje količine garderobe možete da ispeglate bez dopunjavanja.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Dodatna količina pare do 180 g

Snažna para koja savladava svaki nabor

  • Snaga od 2400 W

  • Neprekidan mlaz pare od 40 g/min

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • Keramička

Dodatna količina pare do 180 grama za dodatnu snagu

Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min za postojano uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min za postojano uklanjanje nabora

Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.

2400 W za brzo zagrevanje

2400 W za brzo zagrevanje

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

1.5

od 5

2

Komentari

5
4
3

30/12/2023

Česká republika

Česká republika

Nepříjemný zvuk

Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .

Prednosti

Je výhodou to, že je funkční??

Mane

při napařování vydává nepříjemný zvuk.

Ova recenzija je napisana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

Ova recenzija je napisana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

25/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

LOŠA PEGLA

Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !

Mane

Loše stopalo pegle

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana