2 godine garancije
Obustavljeno
DST3040/70
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2600 W
Neprekidan mlaz pare od 40 g/min
Dodatna količina pare od 200 g
Keramička
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.
Naša izdržljiva keramička grejna ploča dobro klizi po svim tkaninama koje mogu da se peglaju. Ne lepi se za odevne predmete, otporna je na grebanje i lako se čisti.
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