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Sve serije

  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor
  • Snažna para koja savladava svaki nabor

Obustavljeno

Serija 3000Pegla na paru

DST3040/70

Snažna para koja savladava svaki nabor
Naša pegla na paru serije 3000 olakšava peglanje uz snažnu dodatnu količinu pare koja savladava nezgodne nabore. Keramička grejna ploča garantuje glatko pomeranje, dok rezervoar za vodu od 300 ml ima dovoljan kapacitet da manje količine garderobe možete da ispeglate bez dopunjavanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Dodatna količina pare do 200 g

Snažna para koja savladava svaki nabor

  • Snaga od 2600 W

  • Neprekidan mlaz pare od 40 g/min

  • Dodatna količina pare od 200 g

  • Keramička

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min za postojano uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min za postojano uklanjanje nabora

Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.

Dodatna količina pare do 200 g za dodatnu snagu

Dodatna količina pare do 200 g za dodatnu snagu

Snažna dodatna količina pare pruža dodatnu snagu za prodiranje dublje u tkaninu i lako savladavanje nezgodnih nabora.

Keramička grejna ploča koja glatko klizi

Keramička grejna ploča koja glatko klizi

Naša izdržljiva keramička grejna ploča dobro klizi po svim tkaninama koje mogu da se peglaju. Ne lepi se za odevne predmete, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  • Povrat u roku od 30 dana