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  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje

Obustavljeno

6000 seriesPegla na paru

DST6008/20

5
| (264) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Ređe dopunjavanje i duže peglanje
Philips asortiman pegli na paru serije 6000 opremljen je jednim od najvećih rezervoara za vodu za pegle na paru. Peglajte duže uz ređe dopune vode! Moćna para omogućava lakše uklanjanje upornih nabora.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa velikim rezervoarom za vodu

Ređe dopunjavanje i duže peglanje

  • 2600 W

  • Para 40 g/min; dodatnih 220 g pare

  • XL rezervoar za vodu od 550 ml

  • Keramička grejna ploča

Keramička grejna ploča za glatko klizanje po tkaninama

Keramička grejna ploča za glatko klizanje po tkaninama

Keramička grejna ploča pruža otpornost na grebanje i glatko klizanje.

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

264

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Prednosti

функциональный

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Prednosti

Беріть

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

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  • Povrat u roku od 30 dana