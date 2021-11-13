2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2600 W
Para 40 g/min; dodatnih 220 g pare
XL rezervoar za vodu od 550 ml
Keramička grejna ploča
Keramička grejna ploča pruža otpornost na grebanje i glatko klizanje.
Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
5.0
od 5
264
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
polj
13/11/2021
Україна
Deo promocije
Хороший выбор утюга
Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.
Prednosti
функциональный
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Svetalem
12/11/2021
Україна
Deo promocije
Дуже зручно та швидко
Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .
Prednosti
Беріть
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Tetyankaduaden
11/11/2021
Україна
Deo promocije
Незмінний помічниця.
Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6008/20 Парова праска