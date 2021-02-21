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  • Lakše nego ikada pre do 3 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 3 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 3 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 3 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

Obustavljeno

Serija 2200Automatski aparati za espreso

EP2231/40

4.8
| (184) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Lakše nego ikada pre do 3 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe i kapućina, pomoću jednog dugmeta. LatteGo pravi svilenkasto glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada*

Lakše nego ikada pre do 3 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

  • Tri napitka

  • LatteGo

  • Sjajno crna

  • Ekran osetljiv na dodir

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

Savršena temperatura, aroma i pena šoljicu za šoljicom**

Savršena temperatura, aroma i pena šoljicu za šoljicom**

Sistem Aroma Extract inteligentno uspostavlja optimalan balans između temperature kuvanja i izdvajanja arome održavajući temperaturu vode između 90 °C i 98 °C uz istovremeno regulisanje protoka vode kako biste mogli da uživate u ukusnim kafama.

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.

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Komentari

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4.8

od 5

184

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

21/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavan

Nakon tri mjeseca korištenja i skuhanih 8 kg kave radi odlićno.

Prednosti

Miriše cijela soba po kavi nakon upotrebe

Mane

Skup pribor za čišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

09/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod. Kava po želji svakog ukućana i gosta obzirom da se mogu podešavati intenziteti i količine. Lako se čisti. Užitak u ispijanju kave kupnjom ovog aparata postaje još i veći.

Prednosti

Sve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

20/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Must have za sve ljubitelje kave!

Dugo sam htjela aparat za kavu i kad sam probala kavu iz ovog aparata, znala sam da je to to. Preporuka svim ljubiteljima dobre kave!

Prednosti

Regulacija arome kave, dužine, pjena savršena

Mane

Ništa!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso

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  1. Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).

  2. Na osnovu 70–82 °C.

  3. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  4. nije uključeno u sadržaj pakovanja