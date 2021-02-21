2 godine garancije
Obustavljeno
Tri napitka
LatteGo
Sjajno crna
Ekran osetljiv na dodir
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Sistem Aroma Extract inteligentno uspostavlja optimalan balans između temperature kuvanja i izdvajanja arome održavajući temperaturu vode između 90 °C i 98 °C uz istovremeno regulisanje protoka vode kako biste mogli da uživate u ukusnim kafama.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
4.8
od 5
184
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Limar
21/02/2021
Hrvatska
Jednostavan
Nakon tri mjeseca korištenja i skuhanih 8 kg kave radi odlićno.
Prednosti
Miriše cijela soba po kavi nakon upotrebe
Mane
Skup pribor za čišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
zeko2311
09/02/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod. Kava po želji svakog ukućana i gosta obzirom da se mogu podešavati intenziteti i količine. Lako se čisti. Užitak u ispijanju kave kupnjom ovog aparata postaje još i veći.
Prednosti
Sve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Marina1205
20/01/2021
Hrvatska
Must have za sve ljubitelje kave!
Dugo sam htjela aparat za kavu i kad sam probala kavu iz ovog aparata, znala sam da je to to. Preporuka svim ljubiteljima dobre kave!
Prednosti
Regulacija arome kave, dužine, pjena savršena
Mane
Ništa!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2200 EP2231/40 Automatski aparat za espresso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
nije uključeno u sadržaj pakovanja