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  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

Obustavljeno

Serija 3200Automatski aparati za espreso

EP3241/50

4.8
| (111) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe, kapučina i late makijata jednim pritiskom na dugme. LatteGo pravi svilenkastu glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada*

Lakše nego ikada pre do 5 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

  • 5 napitaka

  • LatteGo

  • Sjajno crna

  • Ekran osetljiv na dodir

Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapučino

Uživajte u pet vrsta kafe nadohvat ruke, među kojima je i kapučino

Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana osetljivog na dodir

Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu kafe pomoću opcije My Coffee Choice

Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.

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Komentari

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4.8

od 5

111

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

01/10/2021

Srbija

Srbija

Svaka preporuka!

Proizvod izuzetan. Brz i jednostavan za upotrebu. Za kratko vreme napravi zeljeni napitak.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparati za espreso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparati za espreso

17/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Vrhusnka kava! 5 napitaka je sasvim dovoljno...

Super kava i odlična pijena iz mlijeka sa LatteGo sustavom. Sve 5, samo pohvale za sada! Super lagano se čisti, mlijeko je odvojivo i 5 napitaka je sasvim dovoljno po meni. Do ovih ostalih "7 napitaka" koje imaju ovi jači uređaji lagano se dođe namještanjem postavki na aparatu, duža/kraća kava, jača/slabija, manje/više mlijka itd, itd. Ako se uhvati na nekoj dobroj akciji onda je definitivno BEST BUY preporuka!

Prednosti

Brzina, jednostavnost čišćenja, jednostavnost rukovanja

Mane

Nema moderni display i malo je pun plastike

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

08/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jutarnji užitak!

izvanredan mlin za zrnatu ili sitnozrnatu kavu,najbliži okos i izgled kavama iz caffea,mlijeko pravi svilenllasto čistu kremu(opet najsličniju caffeu)vrlo lako održavanje i čišćenje,Moderan i digitalizirani dizajn!

Prednosti

Sve što nam treba za potpuni užizak

Mane

nema mana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

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  1. Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).

  2. Na osnovu 70–82 °C.

  3. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.

  4. nije uključeno u sadržaj kutije