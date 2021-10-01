2 godine garancije
Obustavljeno
5 napitaka
LatteGo
Sjajno crna
Ekran osetljiv na dodir
Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
4.8
od 5
111
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Skaj 123
01/10/2021
Srbija
Svaka preporuka!
Proizvod izuzetan. Brz i jednostavan za upotrebu. Za kratko vreme napravi zeljeni napitak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparati za espreso
Marin0
17/11/2021
Hrvatska
Vrhusnka kava! 5 napitaka je sasvim dovoljno...
Super kava i odlična pijena iz mlijeka sa LatteGo sustavom. Sve 5, samo pohvale za sada! Super lagano se čisti, mlijeko je odvojivo i 5 napitaka je sasvim dovoljno po meni. Do ovih ostalih "7 napitaka" koje imaju ovi jači uređaji lagano se dođe namještanjem postavki na aparatu, duža/kraća kava, jača/slabija, manje/više mlijka itd, itd. Ako se uhvati na nekoj dobroj akciji onda je definitivno BEST BUY preporuka!
Prednosti
Brzina, jednostavnost čišćenja, jednostavnost rukovanja
Mane
Nema moderni display i malo je pun plastike
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Gogi55
08/11/2020
Hrvatska
Deo promocije
Jutarnji užitak!
izvanredan mlin za zrnatu ili sitnozrnatu kavu,najbliži okos i izgled kavama iz caffea,mlijeko pravi svilenllasto čistu kremu(opet najsličniju caffeu)vrlo lako održavanje i čišćenje,Moderan i digitalizirani dizajn!
Prednosti
Sve što nam treba za potpuni užizak
Mane
nema mana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
nije uključeno u sadržaj kutije