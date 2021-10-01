2 godine garancije
Obustavljeno
5 napitaka
LatteGo
Srebrna
Ekran osetljiv na dodir
Uživajte u omiljenim vrstama kafe za posebne trenutke. Bez obzira na to pije li vam se espreso, kafa ili napitak s mlekom, vaš automatski aparat za espreso u šoljicu će isporučiti savršen rezultat bez muke i za tili čas!
Neodoljiv ukus i aroma kafe od svežih zrna sada je na jedan dodir od vas. Naš intuitivni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lako izaberete omiljenu kafu.
Podesite jačinu i količinu vašeg napitka pomoću menija My Coffee Choice. Lako izaberite neku od tri različite postavke koja odgovara vašim željama.
4.8
od 5
246
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
DevanaZiva
01/10/2021
Srbija
Deo promocije
Ovaj aparat za kafu je fantastičan!
Opcija da se dozira količina kafe, vode i mleka je super. Miris sveže mlevene i kuvane kafe je neprocenjiv. Lako održavanje, delovi se lako skidaju i peru.
Prednosti
Laka priprema kafe, lako održavanje aparata, fantastičan ukus kafe koju sada pijemo samo kod kuće.
Mane
Nema negativnih utisaka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparati za espreso
15/04/2021
Srbija
Kao da imam malu kafeteriju u stanu
Ja obožavam ovaj aparat. Probudite se ujutro i napravite kafu kao iz najbolje kafeterije u kojoj ste bili. Posebno se radujem kada gostima poslužim kafu i kada sa oduševljenjem komentarišu. Meni je omiljeni caffe latte. Savršeno radi, jako je jednostavan za korišćenje. Takođe, jednostavno se čisti. Zaista od srca preporučujem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparati za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparati za espreso
kofeinskiovisnik
05/09/2024
Hrvatska
Philips zaposleni
TOP TOP TOP
[Employee of philipsglobal] Najbolji aparat za kavu ikad 1. odlično izgleda i ima jednostavan i moderan izbornik u boji 2. izrazito laganao i rijetko potrebno održavanje 3. 100 vrsta kave na izbor - jedna finija od druge Prezadovoljan sam, nema zamjerki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3200 EP3246/70 Automatski aparat za espresso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.
nije uključeno u sadržaj kutije