Ponosni vlasnik novog aparata za kavu. U startu smo odmah birali model koji pruža veći fleksibilnost pri korištenju. Kad se postavi, upotreba aprata je jednostavna i intuitivna. Kava se pripremi u 3 klika (ili bolje reći dodira). Čak i djeca mogu naraviti što kavu bez greške, a ujedno im je i zabavno. Super je što su dostupno više vrsta kave (kod ovog modela 5) tako da za svakog ima ponešto (npr. kad dođu gosti). Aparat ujedno krasi i super dizajn, a nije niti glomazan tako da ga je lako smjestiti u kuhinji. Ono što je u svemu najviše bitno, supruga je super zadovoljna.