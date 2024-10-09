2 godine garancije
12 napitaka
LatteGo
Crna
Naših 12 recepata obuhvata tople napitke poput espresa, kafe sa mlekom i kapućina, kao i osvežavajuće ledene kafe. Kalibrisali smo sistem za kuvanje, pa čak i ledene kafe imaju isti sjajni ukus kao i topli napici.
Naša moćna ciklonska tehnologija pravljenja mlečne pene omogućava vam da kreirate svilenkasto glatku penu od mleka pomoću samo jednog dodira na dugme, čak i sa biljnim alternativama mleku.
Više nema čekanja da se aparat zagreje. Naša funkcija QuickStart omogućava vam da uključite aparat i da odmah pripremite kafu. Aparat će se zagrejati u skladu sa izabranim receptom.
Tuti_totixx
09/10/2024
Srbija
Sve što vam treba u kući!
Nemam adekvatnu reč koju bih napisala kada bih u samo jednoj morala da pohvaluim ovaj sjajni uređaj, koji svaki dom za tren oka pretvori u omiljeni bistro! Ovaj aparat ne samo da vas za tren oka teleportira na drugi kraj sveta ostavljajući ukuse etiopijske kafe i italijanskog espresa zaljubljenih u fuziji ukusa. Takođe, ono što je najbolje kada je reč o Philipsovom Latte go aparatu je činjenica da se veoma jednostavno koristi, te da mu je održavanje još lakše nego upotreba, ako je to uopšte moguće!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espreso
02/10/2024
Srbija
Nikad brža jutarnja kafica!
Skoro sam se uselila u novi stan, pa sam tom prilikom na poklon dobila bas ovaj aparat. Oduuusevljena sam! Toliko je jednostavan za koriscenje cak i za nas koji pijemo kafu cim oci otvorimo. Pored toga se jednostavno i lako cisti, bas pun pogodak :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espreso
Loli_445
27/09/2024
Srbija
Savršen i jednostavan apart za kafu
Retko ostavljam recenzije, baš nešto mora da me oduševi. Ovaj apart je toliko jednostavan za korišćenje, prafi fenomenalnu kafu i penu. Prezadovoljna sam i sve preporuke! Čini mi se da može biti super izbor i za firme, a odličan je i za kućnu upotrebu :)
Ova recenzija je napisana za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espreso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2023)
U poređenju sa prethodnim Philips aparatima za espreso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja