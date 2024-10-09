Kupio sam Philips LatteGo automatski aparat za kafu pre nekoliko nedelja, i moram reći da sam oduševljen. Priprema kafe je brza i jednostavna, a ukus je neverovatan – kao da ste u pravom kafiću! Posebno mi se sviđa LatteGo sistem za mleko koji stvara savršenu, kremastu penu za kapućino i latte. Aparat je veoma intuitivan za korišćenje, a čišćenje je prava pesma, posebno zahvaljujući tome što nema cevi za mleko koje treba čistiti. Dizajn je moderan i elegantan, savršeno se uklapa u moju kuhinju. Ako volite kafu i želite uživanje u vrhunskom ukusu kod kuće, ovo je pravi izbor! Topla preporuka za sve ljubitelje kafe!