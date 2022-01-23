2 godine garancije
Obustavljeno
12 napitaka
Sistem za mleko LatteGo
Bela
TFT ekran
Za svaki trenutak postoji odgovarajući napitak od kafe za uživanje. Od snažnog espresa do raskošnog kapućina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.
Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.
Prilagodite svaki napitak od kafe pomoću jednostavnih podešavanja funkcije za prilagođavanje kafe za intenzitet, količinu kafe i količinu mleka.
5.0
od 5
115
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
B.O. 1
23/01/2022
Hrvatska
Savršena pjena
Super aparat za one koji vole pjenaste napitke s kavom. Probala Latte macchiato i s bademovim mlijekom (Alpro barrista) pjena savrsena. Svaka preporuka!
Prednosti
Pjenaste napitke s kavom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Tina02
18/08/2021
Hrvatska
Odličan aparat za kavu
Aparat za kavu ima odlične značajke i priprema izvrsnu kavu. Jako nam se sviđa izbor od 12 različitih vrsta napitaka koje aparat automatski priprema pritiskom na tipku. Također na svakom napitku može se odabrati količina kave i mlijeka pa svi možemo piti kavu po želji. Pjena od mlijeka je odlična, a super je što je posuda za mlijeko lako odvojiva te se može brzo očistiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
ZUMA28
10/06/2021
Hrvatska
Izvrstan automatski aparat LatteGo
Jako dobar aparat. Lak za upravljanje i odrzavanje
Prednosti
Uzivanje u spravljanju 12 vrsta napitaka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).
Na osnovu 70–82 °C.
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.