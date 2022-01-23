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  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
  • Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

Obustavljeno

Serija Philips 5400Automatski aparati za espreso

EP5443/90

5
| (115) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu
Lako pravite aromatične napitke od kafe, poput espresa, kafe, kapučina i late makijata jednim pritiskom na dugme. LatteGo pravi svilenkastu glatku penu za napitke sa mlekom, lako se podešava i može da se očisti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sistem za mleko sa najbržim čišćenjem do sada*

Lakše nego ikada pre do 12 ukusnih napitaka od sveže kafe u zrnu

  • 12 napitaka

  • Sistem za mleko LatteGo

  • Bela

  • TFT ekran

Uživajte u 12 napitaka nadohvat ruke, među kojima je i bela kafa

Uživajte u 12 napitaka nadohvat ruke, među kojima je i bela kafa

Za svaki trenutak postoji odgovarajući napitak od kafe za uživanje. Od snažnog espresa do raskošnog kapućina, vaš automatski aparat za espreso bez muke daje savršene rezultate u šoljici za tili čas.

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana

Lak odabir željene kafe pomoću intuitivnog ekrana

Malo vas deli od sledeće ukusne šoljice kafe uz ekran koji je jednostavan za korišćenje. U nekoliko koraka možete da prilagodite ukus sveže kafe u zrnu i da glatko pretočite želju u šoljicu.

Podesite aromu i količinu pomoću funkcije za prilagođavanje kafe

Podesite aromu i količinu pomoću funkcije za prilagođavanje kafe

Prilagodite svaki napitak od kafe pomoću jednostavnih podešavanja funkcije za prilagođavanje kafe za intenzitet, količinu kafe i količinu mleka.

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Komentari

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5.0

od 5

115

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

23/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Savršena pjena

Super aparat za one koji vole pjenaste napitke s kavom. Probala Latte macchiato i s bademovim mlijekom (Alpro barrista) pjena savrsena. Svaka preporuka!

Prednosti

Pjenaste napitke s kavom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

18/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat za kavu

Aparat za kavu ima odlične značajke i priprema izvrsnu kavu. Jako nam se sviđa izbor od 12 različitih vrsta napitaka koje aparat automatski priprema pritiskom na tipku. Također na svakom napitku može se odabrati količina kave i mlijeka pa svi možemo piti kavu po želji. Pjena od mlijeka je odlična, a super je što je posuda za mlijeko lako odvojiva te se može brzo očistiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

10/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan automatski aparat LatteGo

Jako dobar aparat. Lak za upravljanje i odrzavanje

Prednosti

Uzivanje u spravljanju 12 vrsta napitaka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

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  1. Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2018).

  2. Na osnovu 70–82 °C.

  3. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.