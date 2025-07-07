Ko god traži aparat za kafu, a čita ovaj komentar, da zna da potragu ovde može da obustavi. To je to! :) Aparat je ispunio sva naša očekivanja. Ono što je nas oduševilo jeste mlin koji samelje kafu odlično i ukus kafe bude baš lep. Ko voli kafe sa mlekom, dodatak za kremu/penu je veliki +. Od nas ocena 10/10.