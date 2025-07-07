2 godine garancije
20 napitaka
LatteGo
Crna
Naših 20 recepata obuhvata tople napitke poput espresa, kafe sa mlekom i kapućina, kao i osvežavajuće ledene kafe. Kalibrisali smo sistem za pripremu kafe, pa čak i ledene kafe imaju istu sjajni ukus kao i topli napici.
Naša moćna ciklonska tehnologija pravljenja mlečne pene omogućava vam da kreirate svilenkasto glatku penu od mleka pomoću samo jednog dodira na dugme, čak i sa biljnim alternativama mleku.
Više nema čekanja da se aparat zagreje. Naša funkcija QuickStart omogućava vam da uključite aparat i da odmah pripremite kafu. Aparat će se zagrejati u skladu sa izabranim receptom.
Razumite recenzije proizvoda
4.7
od 5
350
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
07/07/2025
Srbija
Odlican aparat!
Kupila sam Philips LatteGo 5500 i stvarno sam prezadovoljna! Aparat je jednostavan za korišćenje, ima veliki izbor kafa i super peni mleko. Lako za ciscenje. Preporuka za sve koji vole dobra kafa kod kuće.
Prednosti
Laka za koriscenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espreso
MakiK
04/06/2025
Srbija
PREPORUKA
Ko god traži aparat za kafu, a čita ovaj komentar, da zna da potragu ovde može da obustavi. To je to! :) Aparat je ispunio sva naša očekivanja. Ono što je nas oduševilo jeste mlin koji samelje kafu odlično i ukus kafe bude baš lep. Ko voli kafe sa mlekom, dodatak za kremu/penu je veliki +. Od nas ocena 10/10.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espreso
Sejn
02/12/2024
Srbija
Proizvod za ceo život!
Imam opciju za spremanje hladnih i toplih napitaka i sto je najbitnije mogu podesiti jacinu, duzinu espressa i koliko zelim pene od mleka da mi napravi. Sve preporuke, odusevljen sam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espreso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 5500 EP5547/90 Automatski aparat za espreso
Na osnovu ispitivanja potrošača u Nemačkoj tokom kojeg su poređeni vodeći automatski aparati za espreso na jedan dodir (kafa i mleko) (2023)
U poređenju sa prethodnim Philips aparatima za espreso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja