2 godine garancije
Novo
EP8757/12
Rezultati kvaliteta kao iz kafića uz tehnologiju BrewExtract
Baršunasta mlečna pena uz LatteGo Pro
50+ toplih i hladnih napitaka za svako raspoloženje
Čišćenje bez muke
Intuitivan ekran lak za korišćenje
Tajna intenziteta nalik na kafu iz kafića? Naša tehnologija BrewExtract dozira i pritiska više zrna* u svaku pripremu kako bi kreirala taj nepogrešivi ukus nalik na kafu iz kafića pomoću vašeg aparata za espreso. Želite da bude baš kako treba? Podesite napitak koristeći jedan od 7 nivoa intenziteta.
Rezultati kvaliteta kao iz kafića takođe znače i baršunastu mlečnu penu, toplu ili hladnu. Tu na scenu stupa LatteGo Pro. Od kapučina do ledenog latea, naš sistem za mleko pruža rezultate kvaliteta kao iz kafića, koristeći kako mleko životinjskog porekla, tako i biljna mleka. Bezbedan je za pranje u mašini za sudove, a to što nema cevi znači da ga možete očistiti za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode. Doživite penu sledećeg nivoa uz LatteGo Pro: inovativnu mutilicu za mleko u našem sistemu aparata za kafu.
Istražite 50+ kreacija tople i hladne kafe, od bogatih espresa do osvežavajućih hladnih napitaka. Ovaj aparat za toplu i ledenu kafu je savršeno rešenje za porodice i ljubitelje kafe koji traže raznovrsnost na nivou kafića kod kuće.
U poređenju sa svim drugim Philips automatskim aparatima za espreso
U poređenju sa prethodnim Philips aparatima za espreso
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja