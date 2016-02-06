ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6152/01

4
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
Philips ručni usisivač čini svakodnevno čišćenje brzim i jednostavnim. Isporučuje se sa punjivim baterijama za maksimalnu mobilnost, a priloženi dodaci omogućavaju vam da čistite osetljive površine i da dosegnete najnezgodnije uglove.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija filtriranja u 2 faze za lako čišćenje

Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu

  • 3,6 V

  • Intenzivna crna i plava

  • 2 dodatka

  • Postolje za punjenje

Sistem filtriranja u 2 faze za optimalne rezultate čišćenja

Sistem filtriranja u dve faze obezbeđuje da prljavština, kada je unutra, ne može ponovo da izađe. Prvi filter blokira većinu prljavštine, a drugi filter hvata finije čestice prašine.

NiMh baterija za svakodnevnu upotrebu

NiMH baterije u ručnom usisivaču garantuju dugotrajno napajanje tokom vremena, u poređenju sa drugim tipovima baterija koje imaju problem sa memorijskim efektom.

Bežični rad pruža potpunu slobodu kretanja

Bežični rad pruža potpunu slobodu kretanja

Zahvaljujući punjivim baterijama, moći ćete da čistite svuda bez potrebe da budete vezani za utičnicu.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana