2 godine garancije
Obustavljeno
3,6 V
Intenzivna crna i plava
2 dodatka
Postolje za punjenje
Sistem filtriranja u dve faze obezbeđuje da prljavština, kada je unutra, ne može ponovo da izađe. Prvi filter blokira većinu prljavštine, a drugi filter hvata finije čestice prašine.
NiMH baterije u ručnom usisivaču garantuju dugotrajno napajanje tokom vremena, u poređenju sa drugim tipovima baterija koje imaju problem sa memorijskim efektom.
Zahvaljujući punjivim baterijama, moći ćete da čistite svuda bez potrebe da budete vezani za utičnicu.
4.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač