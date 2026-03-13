ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

MiniVac Ručni usisivač

Obustavljeno

Podrška

MiniVacRučni usisivač

FC6152/01

MiniVac Ručni usisivač

Obustavljeno

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Uputstva i Dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6152/01 - English (US)

  • ZIP datoteka, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF datoteka, 647.2 kB
  • 13 March 2026

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo