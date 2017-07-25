2 godine garancije
Obustavljeno
FC6401/01
2-u-1
Usisavanje i brisanje
18 V
Tehnologija PowerCyclone pruža snažne performanse usisavanja u jednom prolazu. Vazduh brzo ulazi u sistem PowerCyclone gde se dodatno ubrzava kroz zakrivljeni vazdušni prolaz radi efikasnog odvajanja prašine iz vazduha.
Ovaj jedinstveni sistem brisanja kontroliše ispuštanje vode da bi se zadržala optimalna vlažnost za sve tvrde podove tokom čišćenja.
Usisni nastavak TriActive Turbo pruža snažne performanse na tvrdim podovima i tepisima. Motorizovana četka i optimizovan protok vazduha prikupljaju prljavštinu i prašinu u jednom prolazu.
3.6
od 5
31
Komentari
tinjmm27
25/07/2017
Hrvatska
Prakticno i jednostavno
Puno mi znaci ovaj proizvod za moj mali stan jer je lagan, a i ne trebam dva puta prelaziti po cijeloj povrsini jer u jednom potezu usisava i brise. a i prikladna je za moje male tepihe u dvenoj sobi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Luka1987
24/07/2017
Hrvatska
Dobar proizvod
Odličan usisavač, u potpunosti sam zamjenio mokru krpu s njim, u jednom usisam i obišem pod. Najbolje radi kada je na maximum postavci ali onda i troši dosta baterije pa mu je to mali minus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
ElaZG
23/07/2017
Hrvatska
praktičan i jednostavan za uporabu
Praktičan, bežičan, nije težak i lagan je za rukovanje. Doseže sve točke u kuhinji i može se koristiti na svim površinama. Dobro usisava, pogotovo na max funkciji. Jedina mana je trajanje baterije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač
Preporučuje se zamena na svaka 3 do 6 meseci u zavisnosti od učestalosti korišćenja. 2 jastučeta od mikrofibera su priložena u pakovanju, možete da posetite www.philips.com da biste pronašli gde možete da kupite jastučiće od mikrofibera. Ne možemo da garantujemo optimalne rezultate čišćenja kada se koriste jastučići od mikrofibera drugih proizvođača.