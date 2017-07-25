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  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu

Obustavljeno

PowerPro AquaŠtapni usisivač

FC6401/01

3.6
| (31) Komentari
Usisava i briše, sve u jednom potezu
Novi Philips PowerPro Aqua je snažni bežični usisivač koji omogućava i vlažno čišćenje. Kombinuje usisavanje i brisanje, za brzo čišćenje svakodnevnog nereda. Sistem za brisanje koji se lako postavlja/skida, ako želite samo da usisavate ili da usisavate i brišete u jednom prolazu!
Pogledajte sve prednosti

Uvek pri ruci za brzo čišćenje svakodnevnog nereda

Usisava i briše, sve u jednom potezu

  • 2-u-1

  • Usisavanje i brisanje

  • 18 V

Tehnologija PowerCyclone za visoke performanse usisavanja

Tehnologija PowerCyclone za visoke performanse usisavanja

Tehnologija PowerCyclone pruža snažne performanse usisavanja u jednom prolazu. Vazduh brzo ulazi u sistem PowerCyclone gde se dodatno ubrzava kroz zakrivljeni vazdušni prolaz radi efikasnog odvajanja prašine iz vazduha.

Novi sistem brisanja sa optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Novi sistem brisanja sa optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Ovaj jedinstveni sistem brisanja kontroliše ispuštanje vode da bi se zadržala optimalna vlažnost za sve tvrde podove tokom čišćenja.

Usisni nastavak TriActive Turbo za moćne performanse na tepisima

Usisni nastavak TriActive Turbo za moćne performanse na tepisima

Usisni nastavak TriActive Turbo pruža snažne performanse na tvrdim podovima i tepisima. Motorizovana četka i optimizovan protok vazduha prikupljaju prljavštinu i prašinu u jednom prolazu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.6

od 5

31

Komentari

2

25/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Prakticno i jednostavno

Puno mi znaci ovaj proizvod za moj mali stan jer je lagan, a i ne trebam dva puta prelaziti po cijeloj povrsini jer u jednom potezu usisava i brise. a i prikladna je za moje male tepihe u dvenoj sobi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

24/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Dobar proizvod

Odličan usisavač, u potpunosti sam zamjenio mokru krpu s njim, u jednom usisam i obišem pod. Najbolje radi kada je na maximum postavci ali onda i troši dosta baterije pa mu je to mali minus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

23/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

praktičan i jednostavan za uporabu

Praktičan, bežičan, nije težak i lagan je za rukovanje. Doseže sve točke u kuhinji i može se koristiti na svim površinama. Dobro usisava, pogotovo na max funkciji. Jedina mana je trajanje baterije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6401/01 Štapni usisivač

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  1. Preporučuje se zamena na svaka 3 do 6 meseci u zavisnosti od učestalosti korišćenja. 2 jastučeta od mikrofibera su priložena u pakovanju, možete da posetite www.philips.com da biste pronašli gde možete da kupite jastučiće od mikrofibera. Ne možemo da garantujemo optimalne rezultate čišćenja kada se koriste jastučići od mikrofibera drugih proizvođača.