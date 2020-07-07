2 godine garancije
Obustavljeno
FC6402/01
2-u-1
Usisavanje i brisanje
18 V
Tehnologija PowerCyclone pruža snažne performanse usisavanja u jednom prolazu. Vazduh brzo ulazi u sistem PowerCyclone gde se dodatno ubrzava kroz zakrivljeni vazdušni prolaz radi efikasnog odvajanja prašine iz vazduha.
Ovaj jedinstveni sistem brisanja kontroliše ispuštanje vode da bi se zadržala optimalna vlažnost za sve tvrde podove tokom čišćenja.
Usisni nastavak TriActive Turbo pruža snažne performanse na tvrdim podovima i tepisima. Motorizovana četka i optimizovan protok vazduha prikupljaju prljavštinu i prašinu u jednom prolazu.
2.9
od 5
17
Komentari
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
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Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Макси
23/03/2018
България
Идеална за ежедневно бързо почистване
Купих я, защото имам 2 деца и куче и постоянно се налага да почиствам около масата за хранене и в коридора. Първият път ми беше странно, че трябва да я държа изправена, защото не бях ползвала вертикална прахосмукачка, но веднага свикнах. Много добре почиства и паркета и килимите, бих я ползвала като основна прахосмукачка ако не се налагаше често да почиствам контейнера с боклука. Редовно ползвам мократа функция в коридора - идеално изчиства следите от кални обувки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Julie
06/07/2019
Україна
Зручний у використуванні
Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Preporučuje se zamena na svaka 3 do 6 meseci u zavisnosti od učestalosti korišćenja. 2 jastučeta od mikrofibera su priložena u pakovanju, možete da posetite www.philips.com da biste pronašli gde možete da kupite jastučiće od mikrofibera. Ne možemo da garantujemo optimalne rezultate čišćenja kada se koriste jastučići od mikrofibera drugih proizvođača.