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  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu

Obustavljeno

PowerPro AquaŠtapni usisivač

FC6402/01

2.9
| (17) Komentari
Usisava i briše, sve u jednom potezu
Novi Philips PowerPro Aqua je snažni bežični usisivač koji omogućava i mokro čišćenje. Kombinuje usisavanje i brisanje, za brzo čišćenje svakodnevnog nereda. Sistem za brisanje koji se lako postavlja/skida, ako želite samo da usisavate ili da usisavate i brišete u jednom prolazu!
Pogledajte sve prednosti

Uvek pri ruci za brzo čišćenje svakodnevnog nereda

Usisava i briše, sve u jednom potezu

  • 2-u-1

  • Usisavanje i brisanje

  • 18 V

Tehnologija PowerCyclone za visoke performanse usisavanja

Tehnologija PowerCyclone za visoke performanse usisavanja

Tehnologija PowerCyclone pruža snažne performanse usisavanja u jednom prolazu. Vazduh brzo ulazi u sistem PowerCyclone gde se dodatno ubrzava kroz zakrivljeni vazdušni prolaz radi efikasnog odvajanja prašine iz vazduha.

Novi sistem brisanja sa optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Novi sistem brisanja sa optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Ovaj jedinstveni sistem brisanja kontroliše ispuštanje vode da bi se zadržala optimalna vlažnost za sve tvrde podove tokom čišćenja.

Usisni nastavak TriActive Turbo za moćne performanse na tepisima

Usisni nastavak TriActive Turbo za moćne performanse na tepisima

Usisni nastavak TriActive Turbo pruža snažne performanse na tvrdim podovima i tepisima. Motorizovana četka i optimizovan protok vazduha prikupljaju prljavštinu i prašinu u jednom prolazu.

Tehničke specifikacije

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2.9

od 5

17

Komentari

07/07/2020

България

България

УНИКАЛЕН ПРОДУКТ

Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

23/03/2018

България

България

Идеална за ежедневно бързо почистване

Купих я, защото имам 2 деца и куче и постоянно се налага да почиствам около масата за хранене и в коридора. Първият път ми беше странно, че трябва да я държа изправена, защото не бях ползвала вертикална прахосмукачка, но веднага свикнах. Много добре почиства и паркета и килимите, бих я ползвала като основна прахосмукачка ако не се налагаше често да почиствам контейнера с боклука. Редовно ползвам мократа функция в коридора - идеално изчиства следите от кални обувки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

06/07/2019

Україна

Україна

Зручний у використуванні

Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

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  1. Preporučuje se zamena na svaka 3 do 6 meseci u zavisnosti od učestalosti korišćenja. 2 jastučeta od mikrofibera su priložena u pakovanju, možete da posetite www.philips.com da biste pronašli gde možete da kupite jastučiće od mikrofibera. Ne možemo da garantujemo optimalne rezultate čišćenja kada se koriste jastučići od mikrofibera drugih proizvođača.