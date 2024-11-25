2 godine garancije
Obustavljeno
1500 W
Suvo i mokro
Efikasni motor od 1500 W generiše maksimalnu snagu usisavanja od 300 W za savršene rezultate čišćenja.
Četke za mlaznicu za vlažno čišćenje čiste zalepljenu prljavštinu, a istovremeno služe kao krpa za čišćenje i brisanje prosutih tečnosti, pa je pod suv i bezbedan.
Mlaznica za tepihe sa funkcijom šamponiranja za dubinsko čišćenje tepiha.
Razumite recenzije proizvoda
4.3
od 5
19
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
SLĐN
25/11/2024
Hrvatska
Imam ga 20+ godina imam psa
Još uvjek radi nakon više od 20godina, i to radi bolje nego novi usisavači. Ne mjenjam ga i nadam se da mi potraje još jednom toliko. Top je (ps nasljeđen je od tate)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje
Darko
23/03/2016
Hrvatska
Velika usisna snaga za suho i mokro usisavanje
Preporuka za ljude koji se bave kemijskim čišćenjem automobila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/02 Usisavač za vlažno i suho čišćenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/02 Usisavač za vlažno i suho čišćenje
Nik-Nik
28/10/2019
България
Verifikovani kupac
Подвижността на продукта ме удивява!
Мога да върша две неща едновременно - чистене и физическа активност! Това съвършенство е без аналог въ съвременната домакинска работа.
Prednosti
не се оплитам в кабели и контакти; хигиеничността е на ниво; свободна съм във физическите елементи на упражнението
Mane
Ще преустановя дейност ако спре ел.ток.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене