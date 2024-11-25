Nie zgadzam sie, że jest wadliwy. Swój odkurzacz kupiliśmy w listopadzie 1996 ( tak to nie pomyłka) roku i do tej chwili działa. Przeżył wszystkie choroby (żyganie) naszych dzieci, a zapewniam że miał co czyścic. Rury sie nie połamały, ale to dlatego, że są metalowe. Troche niewygodny do noszenia po domku (2piętra), ale super pierze i odkurza, a latem gdy jest gorąco wystarczy umyć podłogi samą wodą i już jest lżej. Trzeba tylko o niego dbać.