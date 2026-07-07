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s-bag Kese za usisivač

Obustavljeno

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s-bagKese za usisivač

FC8019/01

s-bag Kese za usisivač

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

s-bag® je univerzalna kesa za usisivač za sve Philips i Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.

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  • 7 July 2026