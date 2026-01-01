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  • s-bag® Classic
  • s-bag® Classic

Obustavljeno

s-bagKese za usisivač

FC8019/01

s-bag® Classic
s-bag® je univerzalna kesa za usisivač za sve Philips i Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.
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Kompatibilni proizvodi
Performer Active

Performer Active
Usisivač sa kesom

FC8578/09

Performer

Performer
Usisivač sa kesom

FC9170/01

Filtrira 95% fine prašine

s-bag® Classic

  • 5 x kese za prašinu

  • Jedan standard odgovara svim modelima

  • Papirna kesa

  • Higijenski sistem zatvaranja

Univerzalan standard za lak izbor

Univerzalan standard za lak izbor

Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

Filtrira 95% fine prašine

Filtrira 95% fine prašine

s-bag® Classic je papirna kesa visokog kvaliteta koja filtrira više od 95% prašine i čestica, što je čini efikasnijom od obične papirne kese za usisivač.

Jedinstveno sklapanje za snažnu otpornost

Jedinstveno sklapanje za snažnu otpornost

Zahvaljujući specijalnom sklapanju, kesa s-bag® Classic neće pući zbog snažnog usisavanja niti će pući kada se tvrdi predmeti usisaju tokom usisavanja.

Tehničke specifikacije

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