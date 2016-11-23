2 godine garancije
2200 W
500 W usisne snage
Filter Allergy H13
Izuzetno efikasni motor od 2200 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 500 W za savršene rezultate čišćenja.
Sa dosegom od 10 metara od usisne cevi do utikača, možete da više radite bez promene utičnice.
Sistem filtera Allergy H13 hvata > 99,9% finih čestica prašine – uključujući polen, dlake kućnih ljubimaca i grinje – idealno za alergične osobe. Nivo filtracije je ekvivalent HEPA 13*.
4.8
od 5
106
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
ana69
23/11/2016
Hrvatska
savršen
mali, jak, lijep, jako puno daje, jednom riječju SAVRŠEN. prije tri dana mi je pregorio stari i preokrenula sam cijeli Osijek i našla isti jedan jedini i kupila i ODUŠEVLJENA.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9170/01 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9170/01 Usisivač s vrećicom
14/07/2020
България
Продуктът е много добър!
Търсихме прахосмукачка,която да има изключителна всмукателна мощност! Това е тя!
Prednosti
Удобна триъгулна глава,която достига до най - недостъпните места,силна всмукателна мощност с възможност за регулиране,изключително здрава!
Mane
Малко ми е тежичка!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9170/01 Прахосмукачка с торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer FC9170/01 Прахосмукачка с торба
@DRI@N
15/03/2022
România
EXCELENT
Foarte mulțumit de el si de puterea acestui aspirator .
Ova recenzija je napisana za Aspirator cu sac FC9170/01
Ova recenzija je napisana za Aspirator cu sac FC9170/01
Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.