2 godine garancije
FC8031/00
1 EPA12 izduvni filter
s-filter® standardna veličina
Zadržava >99,5% prašine
s-filter® je standardni izduvni filter koji je lako dostupan i lako se prepoznaje na osnovu logotipa. On odgovara raznim asortimanima usisivača kompanije Philips, kao i usisivačima kompanija Electrolux, AEG, Volta i Tornado.
EPA12 filter hvata više od 99,5% fine prašine, pre nego što se vazduh izduva nazad u prostoriju. Ovo proizvodi čist vazduh bez prašine u vašem domu. Filter treba da se zameni jednom godišnje.
Da biste dobili optimalne performanse i filtraciju, savetujemo vam da zamenite filter na 12 meseci.
3.0
od 5
1
Pregled
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
Ova recenzija je napisana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter
Ova recenzija je napisana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter