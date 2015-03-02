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  • Originalni zamenski EPA12 filter kompanije Philips
  • Originalni zamenski EPA12 filter kompanije Philips
  • Originalni zamenski EPA12 filter kompanije Philips
  • Originalni zamenski EPA12 filter kompanije Philips

S-filter®Izduvni filter

FC8031/00

3
| (1) Pregled
Originalni zamenski EPA12 filter kompanije Philips
Philips EPA12 filter za usisivač hvata 99,5% najfinije prašine, za okruženje bez prašine. Za optimalne performanse, filter bi trebalo zameniti jednom godišnje.
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Kompatibilni proizvodi
Performer Silent

Performer Silent
Usisivač sa kesom

FC8783/09

Performer

Performer
Usisivač sa kesom

FC9170/01

EPA12 filter hvata više od 99,5% fine prašine

Originalni zamenski EPA12 filter kompanije Philips

  • 1 EPA12 izduvni filter

  • s-filter® standardna veličina

  • Zadržava >99,5% prašine

s-filter® standardna veličina za laku zamenu

s-filter® je standardni izduvni filter koji je lako dostupan i lako se prepoznaje na osnovu logotipa. On odgovara raznim asortimanima usisivača kompanije Philips, kao i usisivačima kompanija Electrolux, AEG, Volta i Tornado.

EPA12 izduvni filter za odlično filtriranje

EPA12 izduvni filter za odlično filtriranje

EPA12 filter hvata više od 99,5% fine prašine, pre nego što se vazduh izduva nazad u prostoriju. Ovo proizvodi čist vazduh bez prašine u vašem domu. Filter treba da se zameni jednom godišnje.

Zamenite na 12 meseci za održive performanse

Zamenite na 12 meseci za održive performanse

Da biste dobili optimalne performanse i filtraciju, savetujemo vam da zamenite filter na 12 meseci.

Tehničke specifikacije

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3.0

od 5

1

Pregled

5
4
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1

02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

Ova recenzija je napisana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Ova recenzija je napisana za FC8031/00 s-filter® exhaust filter

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