2 godine garancije
Obustavljeno
FC8019/03
15 x kese za prašinu
Jedan standard odgovara svim modelima
Papirna kesa
Higijenski sistem zatvaranja
Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
s-bag® Classic je papirna kesa visokog kvaliteta koja filtrira više od 95% prašine i čestica, što je čini efikasnijom od obične papirne kese za usisivač.
Zahvaljujući specijalnom sklapanju, kesa s-bag® Classic neće pući zbog snažnog usisavanja niti će pući kada se tvrdi predmeti usisaju tokom usisavanja.
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