s-bag® Classic, mega pakovanje

s-bag® je univerzalna kesa za usisivač za sve Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.