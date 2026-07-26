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s-Bag Classic Long Performance (pakovanje od 4 komada)

Obustavljeno

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s-BagClassic Long Performance (pakovanje od 4 komada)

FC8021/03

s-Bag Classic Long Performance (pakovanje od 4 komada)

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

s-bag® je univerzalna kesa za prašinu za sve Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.

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  • 26 July 2026