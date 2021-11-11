2 godine garancije
Obustavljeno
XU9100/10
XD3110/09
XD3140/09
FC8783/09
FC8241/09
FC8293/01
FC8578/09
FC9170/01
4 kese za prašinu
Jedan standard odgovara svim modelima
50% duži vek trajanja
15% veći kapacitet
Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
Kese s-bag® Classic Long Performance traju 50% duže od tradicionalnih papirnih kesa. Specijalni sintetički materijal kese i 15% veći kapacitet obezbeđuju optimalan protok vazduha da bi se mnogo duže održala snaga usisavanja usisivača.
Sintetički materijal ove kese za usisivač filtrira do 99% prašine i čestica. On filtrira vazduh efikasnije od obične papirne kese i pomaže vam da se oslobodite čestica koje se nalaze u vazduhu, kao što su alergeni.
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Prednosti
Рекомендую !!!
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Prednosti
Cena, kvalita.
Mane
Nic.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů