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  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance

Obustavljeno

s-BagClassic Long Performance (pakovanje od 4 komada)

FC8021/03

4.8
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
s-bag® Classic Long Performance
s-bag® je univerzalna kesa za prašinu za sve Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.
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Duži rad, bolja filtracija

s-bag® Classic Long Performance

  • 4 kese za prašinu

  • Jedan standard odgovara svim modelima

  • 50% duži vek trajanja

  • 15% veći kapacitet

Univerzalan standard za lak izbor

Univerzalan standard za lak izbor

Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

50% duži vek trajanja od tradicionalnih papirnih kesa

50% duži vek trajanja od tradicionalnih papirnih kesa

Kese s-bag® Classic Long Performance traju 50% duže od tradicionalnih papirnih kesa. Specijalni sintetički materijal kese i 15% veći kapacitet obezbeđuju optimalan protok vazduha da bi se mnogo duže održala snaga usisavanja usisivača.

Filtrira 99% fine prašine

Filtrira 99% fine prašine

Sintetički materijal ove kese za usisivač filtrira do 99% prašine i čestica. On filtrira vazduh efikasnije od obične papirne kese i pomaže vam da se oslobodite čestica koje se nalaze u vazduhu, kao što su alergeni.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Prednosti

Рекомендую !!!

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Prednosti

Cena, kvalita.

Mane

Nic.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

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