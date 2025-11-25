2 godine garancije
Superiorno čišćenje bez napora sa čistom vodom
Iskustvo bez ruku, jednostavno za upotrebu i održavanje
Personalizovan za vaš dom pomoću aplikacije HomeRun
Sa Philips HomeRun 9000 serijom, uvek čistite čistom vodom. Njegova PowerCyclone Aqua tehnologija zadržava prljavu vodu tokom rada, što znači da uvek brišete svežom vodom. Doživite neprevaziđenu čistoću sa našim brisačem, ostavljajući vaše podove besprekorno čistim.
Uživajte u čišćenju bez održavanja do 3 nedelje sa All-in-One stanicom: Automatski prazni posudu za prašinu do 70 dana¹. Samostalno dopunjava rezervoar čiste vode i prazni rezervoar prljave vode do 3 nedelje¹. Bez napora čisti i suši vrućim vazduhom (50 °C) brisač, osiguravajući svež početak svaki put.
Oprostite se od zapetljanih četki - naša napredna funkcija protiv zapetljavanja osigurava da ostanu bez dlaka², oslobađajući vas od muke ručnog čišćenja.
4.6
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Дончо
25/11/2025
България
Deo promocije
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Deo promocije
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Deo promocije
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Prednosti
Лесен за употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ U zavisnosti od intenziteta i konteksta upotrebe.
² Rezultati variraju u zavisnosti od konteksta upotrebe.
³ Prema internim testovima i u poređenju sa HomeRun 7000 serijom sa 5000 Pa.
⁴ Najmanja prepoznatljiva veličina prepreke: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Testirano samo u režimu usisavanja sa najnižim nivoom snage usisavanja.
⁶ Hvata 96,5% čestica veličine 0,3 μm.