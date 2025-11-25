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  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robot koji pere pod kao nijedan drugi

Philips HomeRun 9000 serijaRobot za usisavanje i pranje

XU9100/10

4.6
| (11) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Robot koji pere pod kao nijedan drugi
Recite zbogom mukotrpnom čišćenju! PowerCyclone Aqua odmah uklanja prljavu vodu i konstantno ispira mop svežom, čistom vodom, ostavljajući vaš pod besprekorno čistim. Uživajte u čišćenju bez održavanja do 3 nedelje¹ koristeći All-in-One stanicu.
Pogledajte sve prednosti

Sa revolucionarnom PowerCyclone Aqua tehnologijom

Robot koji pere pod kao nijedan drugi

  • Superiorno čišćenje bez napora sa čistom vodom

  • Iskustvo bez ruku, jednostavno za upotrebu i održavanje

  • Personalizovan za vaš dom pomoću aplikacije HomeRun

Unapredite rezultate čišćenja podova sa PowerCyclone Aqua

Unapredite rezultate čišćenja podova sa PowerCyclone Aqua

Sa Philips HomeRun 9000 serijom, uvek čistite čistom vodom. Njegova PowerCyclone Aqua tehnologija zadržava prljavu vodu tokom rada, što znači da uvek brišete svežom vodom. Doživite neprevaziđenu čistoću sa našim brisačem, ostavljajući vaše podove besprekorno čistim.

Bez održavanja do 3 nedelje¹

Bez održavanja do 3 nedelje¹

Uživajte u čišćenju bez održavanja do 3 nedelje sa All-in-One stanicom: Automatski prazni posudu za prašinu do 70 dana¹. Samostalno dopunjava rezervoar čiste vode i prazni rezervoar prljave vode do 3 nedelje¹. Bez napora čisti i suši vrućim vazduhom (50 °C) brisač, osiguravajući svež početak svaki put.

Oprostite se od zapetljanih četki

Oprostite se od zapetljanih četki

Oprostite se od zapetljanih četki - naša napredna funkcija protiv zapetljavanja osigurava da ostanu bez dlaka², oslobađajući vas od muke ručnog čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

11

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Prednosti

Лесен за употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

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  1. ¹ U zavisnosti od intenziteta i konteksta upotrebe.

  2. ² Rezultati variraju u zavisnosti od konteksta upotrebe.

  3. ³ Prema internim testovima i u poređenju sa HomeRun 7000 serijom sa 5000 Pa.

  4. ⁴ Najmanja prepoznatljiva veličina prepreke: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Testirano samo u režimu usisavanja sa najnižim nivoom snage usisavanja.

  6. ⁶ Hvata 96,5% čestica veličine 0,3 μm.