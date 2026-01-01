2 godine garancije
XV1491/10
2 x originalna rotirajuća mopa
Kompatibilno: 9000 serija
Uvek čistite svežom vodom. PowerCyclone Aqua tehnologija zadržava prljavu vodu tokom rada, što znači da uvek brišete samo svežom vodom. Doživite nenadmašnu čistoću sa našim mopom koji ostavlja vaše podove besprekorno čistim.
Philips HomeRun serija 9000 prevazilazi obično brisanje: sa svojom patentiranom tehnologijom rotirajućeg mopa, pruža čišćenje na višem nivou pranjem podova uvek čistom vodom kako bi se osiguralo da se tvrdokorne mrlje i teške nečistoće uklone, ostavljajući izvanredne rezultate.
Dizajniran za sve vrste tvrdih podova, naš rotirajući mop lako sakuplja i uklanja prašinu i prljavštinu. Sa svojim sistemom podizanja sa dva valjka, Philips HomeRun serija 9000 može pametno podići svoj mop kako bi sprečio kvašenje tepiha.
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