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  • Rotirajući mopovi za HomeRun 9000 seriju
  • Rotirajući mopovi za HomeRun 9000 seriju

Philips HomeRun9000 serija sa rotirajućim mopovima

XV1491/10

Rotirajući mopovi za HomeRun 9000 seriju
Opremite svoj Philips HomeRun 9000 serije robot za usisavanje i brisanje originalnim rotirajućim mopovima. Sa patentiranom tehnologijom rotirajućeg mopa, robot odmah uklanja prljavu vodu - tako da brišete samo svežom vodom - za izuzetno čiste rezultate.
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Kompatibilni proizvodi
Philips HomeRun 9000 serija

Philips HomeRun 9000 serija
Robot za usisavanje i pranje

XU9100/10

Robot koji pere vaš pod kao nijedan drugi

Rotirajući mopovi za HomeRun 9000 seriju

  • 2 x originalna rotirajuća mopa

  • Kompatibilno: 9000 serija

Patentirana tehnologija rotirajućeg mopa: Uklanja fleke

Patentirana tehnologija rotirajućeg mopa: Uklanja fleke

Uvek čistite svežom vodom. PowerCyclone Aqua tehnologija zadržava prljavu vodu tokom rada, što znači da uvek brišete samo svežom vodom. Doživite nenadmašnu čistoću sa našim mopom koji ostavlja vaše podove besprekorno čistim.

Izuzetno čisti rezultati

Izuzetno čisti rezultati

Philips HomeRun serija 9000 prevazilazi obično brisanje: sa svojom patentiranom tehnologijom rotirajućeg mopa, pruža čišćenje na višem nivou pranjem podova uvek čistom vodom kako bi se osiguralo da se tvrdokorne mrlje i teške nečistoće uklone, ostavljajući izvanredne rezultate.

Pogodan za sve vrste podova

Pogodan za sve vrste podova

Dizajniran za sve vrste tvrdih podova, naš rotirajući mop lako sakuplja i uklanja prašinu i prljavštinu. Sa svojim sistemom podizanja sa dva valjka, Philips HomeRun serija 9000 može pametno podići svoj mop kako bi sprečio kvašenje tepiha.

Tehničke specifikacije

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