Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Usisivači i brisači
Sve serije
Philips HomeRun 9000 serija sa rotirajućim mopovima
Podrška
XV1491/10
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
Opremite svoj Philips HomeRun 9000 serije robot za usisavanje i brisanje originalnim rotirajućim mopovima. Sa patentiranom tehnologijom rotirajućeg mopa, robot odmah uklanja prljavu vodu - tako da brišete samo svežom vodom - za izuzetno čiste rezultate.
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo