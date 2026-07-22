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Philips HomeRun 9000 serija sa rotirajućim mopovima

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Philips HomeRun9000 serija sa rotirajućim mopovima

XV1491/10

Philips HomeRun 9000 serija sa rotirajućim mopovima

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Uputstva i Dokumentacija

Opremite svoj Philips HomeRun 9000 serije robot za usisavanje i brisanje originalnim rotirajućim mopovima. Sa patentiranom tehnologijom rotirajućeg mopa, robot odmah uklanja prljavu vodu - tako da brišete samo svežom vodom - za izuzetno čiste rezultate.

  • PDF datoteka
  • 22 July 2026

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