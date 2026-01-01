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Sve serije

  • Koncentrovano sredstvo za čišćenje podova za HomeRun robote.
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  • Koncentrovano sredstvo za čišćenje podova za HomeRun robote.
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Philips sredstvo za čišćenje podovaVisoko koncentrovano sredstvo za čišćenje podova

XV1493/10

Koncentrovano sredstvo za čišćenje podova za HomeRun robote.
Philips sredstvo za čišćenje podova visokih performansi veoma lako uklanja masnoću, lepljive fleke i prljavštinu. Kompatibilno je sa Philips HomeRun serijama 5000 i 9000 za vlažno čišćenje.
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Kompatibilni proizvodi
Philips HomeRun 9000 serija

Philips HomeRun 9000 serija
Robot za usisavanje i pranje

XU9100/10

Robot usisivač/brisač HomeRun 5000

Robot usisivač/brisač HomeRun 5000
Robot usisivač/brisač

XU5100/10

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robot usisivač/brisač

XU5100/20

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robot usisivač/brisač

XU5000/10

Lako do čistog poda

Koncentrovano sredstvo za čišćenje podova za HomeRun robote.

  • Za sve vrste tvrdih podova

  • Uklanja masnoću, fleke i prljavštinu

  • Koncentrovana formula za čišćenje

  • Pogodno za kućne ljubimce i porodicu¹

  • Kompatibilnost: HomeRun serije 5000 i 9000

Obezbedite duži radni vek robota

Obezbedite duži radni vek robota

Philips izuzetno koncentrovano sredstvo za čišćenje podova namenski je napravljeno za robote usisivače Philips HomeRun. Postiže najbolje rezultate i garantuje duži radni vek robota.

Za sve vrste tvrdih podova

Za sve vrste tvrdih podova

Sredstvo za čišćenje podova napravljeno je tako da može da se koristi na svim vrstama tvrdih podova² radi lakog uklanjanja masnoće, fleka i lepljive prljavštine. Ostavlja pod blistavim i čistim, bez ostataka fleka.

Visokokoncentrovana formula za čišćenje

Visokokoncentrovana formula za čišćenje

Poklopac za doziranje je uključen za pravilno merenje doze. Koristite 10 ml sredstva za čišćenje podova za jedan rezervoar za čistu vodu od 3,5 litara u stanici (serija 9000) ili 1 ml direktno u rezervoar za vodu robota (serija 5000). Zajedno sa vašim HomeRun robotom serije 5000 ili 9000, naše sredstvo za čišćenje podova pruža rezultate visokih performansi.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. ¹ Pri namenskoj upotrebi

  2. ² Uvek testirajte na području koje nije direktno vidljivo kako biste se uverili da je proizvod odgovarajući za vaš pod.

  3. ³ U skladu sa smernicom OECD 302 B