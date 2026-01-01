Visokokoncentrovana formula za čišćenje

Poklopac za doziranje je uključen za pravilno merenje doze. Koristite 10 ml sredstva za čišćenje podova za jedan rezervoar za čistu vodu od 3,5 litara u stanici (serija 9000) ili 1 ml direktno u rezervoar za vodu robota (serija 5000). Zajedno sa vašim HomeRun robotom serije 5000 ili 9000, naše sredstvo za čišćenje podova pruža rezultate visokih performansi.