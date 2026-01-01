2 godine garancije
XV1493/10
Za sve vrste tvrdih podova
Uklanja masnoću, fleke i prljavštinu
Koncentrovana formula za čišćenje
Pogodno za kućne ljubimce i porodicu¹
Kompatibilnost: HomeRun serije 5000 i 9000
Philips izuzetno koncentrovano sredstvo za čišćenje podova namenski je napravljeno za robote usisivače Philips HomeRun. Postiže najbolje rezultate i garantuje duži radni vek robota.
Sredstvo za čišćenje podova napravljeno je tako da može da se koristi na svim vrstama tvrdih podova² radi lakog uklanjanja masnoće, fleka i lepljive prljavštine. Ostavlja pod blistavim i čistim, bez ostataka fleka.
Poklopac za doziranje je uključen za pravilno merenje doze. Koristite 10 ml sredstva za čišćenje podova za jedan rezervoar za čistu vodu od 3,5 litara u stanici (serija 9000) ili 1 ml direktno u rezervoar za vodu robota (serija 5000). Zajedno sa vašim HomeRun robotom serije 5000 ili 9000, naše sredstvo za čišćenje podova pruža rezultate visokih performansi.
Komentari
¹ Pri namenskoj upotrebi
² Uvek testirajte na području koje nije direktno vidljivo kako biste se uverili da je proizvod odgovarajući za vaš pod.
³ U skladu sa smernicom OECD 302 B