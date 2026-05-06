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Philips sredstvo za čišćenje podova Visoko koncentrovano sredstvo za čišćenje podova

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Philips sredstvo za čišćenje podovaVisoko koncentrovano sredstvo za čišćenje podova

XV1493/10

Philips sredstvo za čišćenje podova Visoko koncentrovano sredstvo za čišćenje podova

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Uputstva i Dokumentacija

XV1493 User Manual

  • PDF datoteka, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Philips sredstvo za čišćenje podova visokih performansi veoma lako uklanja masnoću, lepljive fleke i prljavštinu. Kompatibilno je sa Philips HomeRun serijama 5000 i 9000 za vlažno čišćenje.

  • PDF datoteka
  • 14 August 2026

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