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Philips sredstvo za čišćenje podova Visoko koncentrovano sredstvo za čišćenje podova
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Philips sredstvo za čišćenje podova visokih performansi veoma lako uklanja masnoću, lepljive fleke i prljavštinu. Kompatibilno je sa Philips HomeRun serijama 5000 i 9000 za vlažno čišćenje.
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