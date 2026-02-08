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Sve serije

  • Originalni komplet za zamenu za HomeRun seriju 9000
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  • Originalni komplet za zamenu za HomeRun seriju 9000
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Philips HomeRunKomplet za zamenu serije 9000

XV1492/10

5
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Originalni komplet za zamenu za HomeRun seriju 9000
Sve što vam je potrebno za redovno održavanje vašeg robota za usisavanje i brisanje HomeRun serije 9000. Ovaj originalni komplet za zamenu sadrži 1 glavnu četku, 1 bočnu četku i 2 filtera.
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Kompatibilni proizvodi
Philips HomeRun 9000 serija

Philips HomeRun 9000 serija
Robot za usisavanje i pranje

XU9100/10

Komplet za održavanje tri-u-jedan

Originalni komplet za zamenu za HomeRun seriju 9000

  • 1 glavna četka

  • 1 bočna četka

  • 2x perivi EPA11 filteri

  • Kompatibilno: serija 9000

EPA filter za superiorno filtriranje

EPA filter za superiorno filtriranje

Komplet sadrži 2x EPA11 filtera, koji hvataju finu prašinu pre nego što se vazduh ispusti nazad u prostoriju, osiguravajući čist vazduh bez prašine u vašem domu. Filter treba zameniti svakih 3-6 meseci.

Glavna četka za sve vrste podova

Glavna četka za sve vrste podova

Glavna četka je dizajnirana da omogući robotu kretanje po svim vrstama podova, oslobađajući vas napora ručnog čišćenja u celom domu, čak i na teškim mestima.

Usisavanje uz zidove i duboko u uglove

Usisavanje uz zidove i duboko u uglove

Naša bočna četka je neophodna za temeljnije čišćenje, zajedno sa skrivenom D-ToF laserskom navigacijom i naprednim algoritmom, osigurava maksimalnu pokrivenost poda i ne ostavlja nijedno mesto netaknuto. Lako se postavlja na vašeg robota za brzo i jednostavno održavanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „HomeRun“

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Ova recenzija je napisana za „HomeRun“

Ova recenzija je napisana za „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Ova recenzija je napisana za „HomeRun“

Ova recenzija je napisana za „HomeRun“

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  1. ¹Hvata 96,5% čestica veličine 0,3 μm.