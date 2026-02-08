2 godine garancije
1 glavna četka
1 bočna četka
2x perivi EPA11 filteri
Kompatibilno: serija 9000
Komplet sadrži 2x EPA11 filtera, koji hvataju finu prašinu pre nego što se vazduh ispusti nazad u prostoriju, osiguravajući čist vazduh bez prašine u vašem domu. Filter treba zameniti svakih 3-6 meseci.
Glavna četka je dizajnirana da omogući robotu kretanje po svim vrstama podova, oslobađajući vas napora ručnog čišćenja u celom domu, čak i na teškim mestima.
Naša bočna četka je neophodna za temeljnije čišćenje, zajedno sa skrivenom D-ToF laserskom navigacijom i naprednim algoritmom, osigurava maksimalnu pokrivenost poda i ne ostavlja nijedno mesto netaknuto. Lako se postavlja na vašeg robota za brzo i jednostavno održavanje.
5.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „HomeRun“
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Ova recenzija je napisana za „HomeRun“
Ova recenzija je napisana za „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Ova recenzija je napisana za „HomeRun“
Ova recenzija je napisana za „HomeRun“
¹Hvata 96,5% čestica veličine 0,3 μm.