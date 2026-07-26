Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Dodaci za usisivače i brisače
Sve serije
s-Bag Kese za prašinu protiv alergija
Obustavljeno
Podrška
FC8022/04
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
s-bag® je univerzalna kesa za prašinu za sve Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.