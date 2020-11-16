2 godine garancije
Obustavljeno
FC8022/04
XU9100/10
XU2100/15
XU2100/25
XU3100/01
XU3110/02
XD3110/09
XD3140/09
FC8783/09
FC8241/09
FC8293/01
4 kese za prašinu
Jedan standard odgovara svim modelima
Antialergijsko filtriranje
Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.
Kesa S-bag® Anti-Allergy ima veliku filtraciju za hvatanje polena, čestica prašine, grinja i alergena iz grinja i mačijih alergena koji mogu biti mali čak 1 mikron. Ovaj nivo filtracije značajno smanjuje izlaganje vaše porodice alergenima i koristan je osobama koje pate od astme i alergija.
Kesa s-bag® Anti-Allergy je napravljena od veoma otpornog sintetičkog materijala, napravljenog u Švedskoj.
3.0
od 5
1
Pregled
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů