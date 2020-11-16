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Sve serije

  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy

Obustavljeno

s-BagKese za prašinu protiv alergija

FC8022/04

3
| (1) Pregled
s-bag® Anti-Allergy
s-bag® je univerzalna kesa za prašinu za sve Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) usisivače sa kesom. Prilikom kupovine rezervnih kesa, samo potražite logotip s-bag®. Korišćenje neoriginalnih kesa može da ošteti usisivač.
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Kompatibilni proizvodi
Philips HomeRun 9000 serija

Philips HomeRun 9000 serija
Robot za usisavanje i pranje

XU9100/10

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/25

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3100/01

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3110/02

Serija 3000

Serija 3000
Usisivač sa kesom

XD3110/09

3000 Series

3000 Series
Usisivač sa kesom

XD3140/09

Performer Silent

Performer Silent
Usisivač sa kesom

FC8783/09

Serija 2000

Serija 2000
Usisivač sa kesom

FC8241/09

Serija 2000

Serija 2000
Usisivač sa kesom

FC8293/01

Bolja filtracija, idealno rešenje za osobe koje pate od alergija

s-bag® Anti-Allergy

  • 4 kese za prašinu

  • Jedan standard odgovara svim modelima

  • Antialergijsko filtriranje

Univerzalan standard za lak izbor

Univerzalan standard za lak izbor

Originalna kesa Philips s-bag® može da se koristi na svim usisivačima sa kesom kompanija Philips i Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Izbegnite gužvu neprekidnog traženja kese za prašinu, samo potražite logotip s-bag®.

Antialergijski, idealno za osobe koje pate od astme i alergija

Antialergijski, idealno za osobe koje pate od astme i alergija

Kesa S-bag® Anti-Allergy ima veliku filtraciju za hvatanje polena, čestica prašine, grinja i alergena iz grinja i mačijih alergena koji mogu biti mali čak 1 mikron. Ovaj nivo filtracije značajno smanjuje izlaganje vaše porodice alergenima i koristan je osobama koje pate od astme i alergija.

Veoma otporan sintetički materijal, napravljen u Švedskoj

Veoma otporan sintetički materijal, napravljen u Švedskoj

Kesa s-bag® Anti-Allergy je napravljena od veoma otpornog sintetičkog materijala, napravljenog u Švedskoj.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.0

od 5

1

Pregled

5
4
2
1

16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Ova recenzija je napisana za Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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