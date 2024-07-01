2 godine garancije
sa stanicom za automatsko pražnjenje
Tamno i beluga metalik
Povezan sa aplikacijom HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.
Robot se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica sadrži 3-litarsku kesu protiv alergija za jednokratnu upotrebu koja može da zadrži prašinu, dlake i drugu prljavštinu do 30 dana, da 30 dana ne morate da brinete o pražnjenju. Univerzalna s-torba se može higijenski odložiti bez oblaka prašine – idealno za osobe koje pate od astme i alergija.
Robot i stanica za automatsko pražnjenje napravljeni su od materijala visokog kvaliteta kako bi se uklopili u unutrašnjost vašeg doma. Robot usisivač/brisač Philips HomeRun serije 3000 Aqua dostupan je u dva elegantna dizajna koji će se uklopiti u unutrašnjost vašeg doma: Tamno i beluga metalik (XU3100/01) i Svetlo i beluga metalik (XU3110/02).
4.7
od 5
102
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
lucijaav
01/07/2024
Hrvatska
Spas u kućanstvu
Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.
Prednosti
Odličan pomagač u kućanstvu
Mane
Nemam zamjerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Val16
14/06/2024
Hrvatska
Odlične performanse !
S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
WolfWanderer
09/02/2024
България
Удобен помощник за винаги чист дом
Работата с робота е много удибна и лесна. През приложението може да се задава чистене, както на цялото жилище, така и на определена стая или зона. В зависимост от замърсяване, може да се избере по-усилено чистене или повторение и освен, че обира праха, има и функция за мокро почивстване. Така пускам робота почти всеки ден и той си върши работата, а вкъщи винаги е чисто. Единствено за дози модел недостатък е, че трябва по-често да се обслужва.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване