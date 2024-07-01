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  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke

HomeRun serija 3000 AquaRobot usisivač/brisač

XU3100/01

4.7
| (102) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke
Uživajte u besprekornoj čistoći svakog dana, uz mnogo manje napora. Robot isporučuje ultra-jaku snagu usisavanja i odjednom usisava i briše. Robot se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje za 30 dana bez gnjavaže.
Pogledajte sve prednosti

Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke

  • sa stanicom za automatsko pražnjenje

  • Tamno i beluga metalik

  • Povezan sa aplikacijom HomeRun

Uklanja više prašine nego samo usis.

Uklanja više prašine nego samo usis.

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.

Sam se prazni: 30 dana bez brige

Sam se prazni: 30 dana bez brige

Robot se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica sadrži 3-litarsku kesu protiv alergija za jednokratnu upotrebu koja može da zadrži prašinu, dlake i drugu prljavštinu do 30 dana, da 30 dana ne morate da brinete o pražnjenju. Univerzalna s-torba se može higijenski odložiti bez oblaka prašine – idealno za osobe koje pate od astme i alergija.

Moderan dizajn se uklapa u unutrašnjost vašeg doma

Moderan dizajn se uklapa u unutrašnjost vašeg doma

Robot i stanica za automatsko pražnjenje napravljeni su od materijala visokog kvaliteta kako bi se uklopili u unutrašnjost vašeg doma. Robot usisivač/brisač Philips HomeRun serije 3000 Aqua dostupan je u dva elegantna dizajna koji će se uklopiti u unutrašnjost vašeg doma: Tamno i beluga metalik (XU3100/01) i Svetlo i beluga metalik (XU3110/02).

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

102

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

01/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Spas u kućanstvu

Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.

Prednosti

Odličan pomagač u kućanstvu

Mane

Nemam zamjerki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

14/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlične performanse !

S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

09/02/2024

България

България

Удобен помощник за винаги чист дом

Работата с робота е много удибна и лесна. През приложението може да се задава чистене, както на цялото жилище, така и на определена стая или зона. В зависимост от замърсяване, може да се избере по-усилено чистене или повторение и освен, че обира праха, има и функция за мокро почивстване. Така пускам робота почти всеки ден и той си върши работата, а вкъщи винаги е чисто. Единствено за дози модел недостатък е, че трябва по-често да се обслужва.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

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