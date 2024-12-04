XV1433/00
Rezervni komplet – robot usisivači HomeRun serije 2000 i 3000
Sve što vam je potrebno za održavanje robot usisivača HomeRun serije 2000 i 3000. Originalni rezervni komplet sadrži 2 filtera EPA11, 1 glavnu četku i 1 bočnu četku. Odgovara modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU2100/15
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
2 filtera EPA11 Rezervni komplet, roboti HomeRun 3000
1 glavna četka
1 bočna četka
Kompatibilni: serije 2000 i 3000
Komplet sadrži 2 EPA 11 filtera. Filter hvata više od 95% fine prašine pre nego što se vazduh izduva nazad u prostoriju. Ovo proizvodi čist vazduh bez prašine u vašem domu. Filter treba da se zameni svakih 3–6 meseci.
Glavna četka ispod robota odvaja i podiže prljavštinu i prašinu za detaljno čišćenje. Zamenite glavnu četku svakih 6–12 meseci.
Za temeljnije čišćenje, robot koristi svoju bočnu četku da prelazi preko ivica i dovede prljavštinu do usisnog otvora. Bočnu četku menjajte svakih 6–12 meseci. Bočna četkica se lako postavlja na vašeg robota za brzo i lako održavanje.
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Nagrade
2.8
od 5
4
Komentari
Erika67
04/12/2024
Україна
Verifikovani kupac
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Datum upotrebe 2023-11-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Datum upotrebe 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Kada se koriste na robotu usisivaču/brisaču HomeRun Aqua serije 3000 kompanije Philips.