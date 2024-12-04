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  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija glavne upotrebe
  • RFT XV1433_00_EU9

Rezervni komplet Rezervni komplet za seriju HomeRun 2000 i 3000

XV1433/00

2.8

| (4) Komentari

1 nagrada

Rezervni komplet – robot usisivači HomeRun serije 2000 i 3000

Sve što vam je potrebno za održavanje robot usisivača HomeRun serije 2000 i 3000. Originalni rezervni komplet sadrži 2 filtera EPA11, 1 glavnu četku i 1 bočnu četku. Odgovara modelima XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Kompatibilni proizvodi

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2000/15

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2000/25

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/25

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/10

Serija 2000

Serija 2000
Robot usisivač

XU2100/20

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3000/01

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3000/02

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3100/01

HomeRun serija 3000 Aqua

HomeRun serija 3000 Aqua
Robot usisivač/brisač

XU3110/02

Originalni rezervni komplet

Rezervni komplet – robot usisivači HomeRun serije 2000 i 3000

  • 2 filtera EPA11 Rezervni komplet, roboti HomeRun 3000

  • 1 glavna četka

  • 1 bočna četka

  • Kompatibilni: serije 2000 i 3000

EPA11 filter za odličnu filtraciju

Komplet sadrži 2 EPA 11 filtera. Filter hvata više od 95% fine prašine pre nego što se vazduh izduva nazad u prostoriju. Ovo proizvodi čist vazduh bez prašine u vašem domu. Filter treba da se zameni svakih 3–6 meseci.

Glavna četka za sve vrste podova

Glavna četka ispod robota odvaja i podiže prljavštinu i prašinu za detaljno čišćenje. Zamenite glavnu četku svakih 6–12 meseci.

Čisti neposredno duž zidova i zalazi duboko u ćoškove

Za temeljnije čišćenje, robot koristi svoju bočnu četku da prelazi preko ivica i dovede prljavštinu do usisnog otvora. Bočnu četku menjajte svakih 6–12 meseci. Bočna četkica se lako postavlja na vašeg robota za brzo i lako održavanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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2.8

od 5

4

Komentari

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Datum upotrebe 2023-11-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Datum upotrebe 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

Ova recenzija je napisana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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  1. Kada se koriste na robotu usisivaču/brisaču HomeRun Aqua serije 3000 kompanije Philips.