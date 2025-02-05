2 godine garancije
Usisavanje i brisanje u jednom prolazu
Pojačana snaga za tepihe
LDS radarska navigacija
Kompaktna stanica za aut. pražnjenje
Prilagođavanje sa aplikacijom HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.
Uživajte u 70 dana* jednostavnog čišćenja zahvaljujući elegantnoj stanici za automatsko pražnjenje. Robot se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima kesu S-bag od 3 litra u koju može da stane prašina i druga prljavština koja se skuplja do 70 dana, tako da ne morate da brinete o pražnjenju. Univerzalna kesa S-bag se higijenski odlaže bez oblaka prašine – idealna je za osobe koje imaju astmu ili pate od alergija.
Izuzetno velika snaga usisavanja može da pokupi veliku prljavštinu poput mrva i dlaka kućnih ljubimaca. Brine se o svakodnevnom skupljanju prljavštine sa poda i uklanja sitniju prašinu iz tepiha i prostirki*.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Prednosti
Самопочства се
Mane
Захваща малки предмети
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Prednosti
Бързина, работа през апликация
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Stvarni rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova u okruženju, načina korišćenja itd.
2 Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najveće snage usisavanja.
3 Testirano sa najnižom snagom usisavanja i najnižom postavkom vlažnosti brisača u režimu usisavanja i brisanja.
4 U poređenju sa veličinom stanice HomeRun 3000 serije XU3100.