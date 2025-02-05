ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom
  • Otkrijte lakoću povratka u čist dom

Serija 2000Robot usisivač

XU2100/20

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte lakoću povratka u čist dom
Uživajte u jednostavnom čišćenju: naš robot usisava i briše sa velikom snagom usisavanja. Uživajte u 70 dana jednostavnog čišćenja zahvaljujući elegantnoj stanici za automatsko pražnjenje. Isprobajte napredno čišćenje prilagođeno potrebama vašeg doma.
Pogledajte sve prednosti

Dnevno mokro i suvo čišćenje bez muke.

Otkrijte lakoću povratka u čist dom

  • Usisavanje i brisanje u jednom prolazu

  • Pojačana snaga za tepihe

  • LDS radarska navigacija

  • Kompaktna stanica za aut. pražnjenje

  • Prilagođavanje sa aplikacijom HomeRun

Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, lako čišćenje prašine i prljavštine

Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, lako čišćenje prašine i prljavštine

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.

70 dana jednostavnog korišćenja zahvaljujući stanici za automatsko pražnjenje

70 dana jednostavnog korišćenja zahvaljujući stanici za automatsko pražnjenje

Uživajte u 70 dana* jednostavnog čišćenja zahvaljujući elegantnoj stanici za automatsko pražnjenje. Robot se automatski prazni u stanicu za automatsko pražnjenje. Stanica ima kesu S-bag od 3 litra u koju može da stane prašina i druga prljavština koja se skuplja do 70 dana, tako da ne morate da brinete o pražnjenju. Univerzalna kesa S-bag se higijenski odlaže bez oblaka prašine – idealna je za osobe koje imaju astmu ili pate od alergija.

Velika snaga usisavanja za skupljanje prašine i prljavštine

Velika snaga usisavanja za skupljanje prašine i prljavštine

Izuzetno velika snaga usisavanja može da pokupi veliku prljavštinu poput mrva i dlaka kućnih ljubimaca. Brine se o svakodnevnom skupljanju prljavštine sa poda i uklanja sitniju prašinu iz tepiha i prostirki*.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/02/2025

България

България

Прави живота по-лесен!

Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.

Prednosti

Самопочства се

Mane

Захваща малки предмети

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

05/02/2025

България

България

Добър помощник

Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.

Prednosti

Бързина, работа през апликация

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. 1 Stvarni rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova u okruženju, načina korišćenja itd.

  2. 2 Testirano u režimu samo usisivanja sa postavkom najveće snage usisavanja.

  3. 3 Testirano sa najnižom snagom usisavanja i najnižom postavkom vlažnosti brisača u režimu usisavanja i brisanja.

  4. 4 U poređenju sa veličinom stanice HomeRun 3000 serije XU3100.